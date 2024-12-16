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محافظات

محافظ الدقهلية يبحث إنشاء قسم شرطة ثالث المنصورة وحي جنوب

اجتماع محافظ الدقهلية،
اجتماع محافظ الدقهلية، فيتو

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، اجتماعًا باللجنة العليا للتقسيم الإدارى لمناقشة إنشاء قسم شرطة ثالث المنصورة وحي جنوب والحدود الإدارية والأمنية والشياخات، فصلا من مكونات قسم أول وقسم ثاني المنصورة أمنيا، ومن حي غرب المنصورة إداريًا.

وأوضح اللواء " مرزوق " بأن اللجنة العليا للتقسيم الإداري وافقت علي انشاء قسم شرطة ثالث المنصوره وحي جنوب لضمان وصل كافة الخدمات للمواطنين سواء الخدمات الأمنية أو الخدمات المختلفة في القطاعات الخدمية، وتخفيف العبء عن حي غرب نظرًا للكثافة السكانية  في هذا الحي والذي يضم عدد كبير من المناطق والشوارع الرئيسية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والعميد وليد مسعد مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الأمن، ومحسن طه مدير عام الإدارة العامة للمجالس واللجان بالمحافظة، والدكتور خالد  مدير إدارة التقسيم الإداري بالمحافظه، والمحاسب السيد خيوه وكيل وزارة الماليه، والمهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعه، والمهندسه جيهان علي وكيل مديرية المساحة بالدقهليه 

كما حضر محمد أمين رئيس حي شرق المنصوره، ووائل عابد نائب رئيس حي غرب المنصوره، ومحمد جلال مدير إدارة الأملاك، والمهندسه مها صبري مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظه.

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