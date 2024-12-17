الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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"عمارة" يتابع أثر التعلم بمدارس مشروع التعليم من أجل الغد في الدقهلية

جانب من الزيارة بمظارس
جانب من الزيارة بمظارس الدقهلية، فيتو

أجري الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام بمحافظة الدقهلية جولة استهدفت متابعة أثر التعلم بالمدراس.

المدارس المستهدفة في الزيارة 

استهدفت الزيارة مدارس، طلعت حرب الابتدائية، عمر مكرم الابتدائية وبحضور كل من أشرف تمساح كبير مدربي المشروع في تعليم الدقهلية، الدكتور وائل فتحي منسق المشروع التعليمية ولفيف من موجهي المواد الثقافية.

وكان في استقبال الضيوف  عماد الدوماني مدير إدارة طلخا التعليمية و سيد جوهر مدير التعليم الابتدائي بإدارة طلخا 

متابعة مخرجات تدريبات مشروع التعليم من أجل الغد

 


وتم خلال الزيارة متابعة مخرجات تدريبات مشروع التعليم من أجل الغد فيما يخص خطط التحسين المدرسية وتفعيل مجتمعات التنمية المهنية وتفعيل أساسيات التدريس داخل الفصول وتطبيق أدوات الملاحظة الصفية.

 

وذلك في إطار المتابعة المستمرة لنتائج تطبيق مشروع التعليم من أجل الغد وتحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أناب اليوم السيد الدكتور أشرف العربي مدير مديرية  تعليم الدقهلية.

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