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رياضة

كولر يرحب برحيل نيدفيد عن الأهلي في يناير

كريم نيدفيد
كريم نيدفيد

رحب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برحيل كريم نيدفيد لاعب الفريق في يناير القادم، حيث يمتلك اللاعب عرضًا من نادي زد ويرغب الأهلي في دخوله بصفقة تبادلية للحصول على خدمات مصطفى العش لتدعيم دفاعات الفريق. 

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري الأحد القادم. 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة شباب بلوزداد 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: يحيى عطية الله وأشرف داري ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح. 

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وكوكا. 

الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي. 

منحت لجنة التنمية بالنادي الأهلي توصية جديدة الي الجهاز الفني بشأن عودة الثنائي أحمد عبد القادر المعار إلى قطر القطري وأليو ديانج المعار إلى الخلود السعودي إلى الفريق نهاية الموسم وعدم تجديد إعارتهما من أجل تدعيم صفوف الفريق الموسم القادم وتحديدًا بداية من كأس العالم للأندية. 

واقترب مسؤولو النادي الأهلي من التعاقد مع مصطفى العش مدافع نادي زد لتدعيم دفاعات الفريق في يناير القادم، وذلك بعد استقرار النادي على فسخ العقد مع يوسف أيمن مدافع الفريق وإعادته إلى الدحيل القطري في يناير القادم. 

من جانبه أكد مصدر داخل الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رحب بعودة محمد عبد المنعم مدافع الفريق المحترف حاليًّا في صفوف نيس الفرنسي سواء في ميركاتو الشتاء القادم في يناير أو حتى استعارة اللاعب للمشاركة فقط في كأس العالم للأندية القادم في أمريكا مؤكدًا على أهمية عودة اللاعب لتدعيم دفاع الفريق. 

كما يخضع التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لبعض القياسات البدنية الأخيرة على هامش مران الفريق الجماعي من أجل منح الضوء الأخضر للجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر بشأن عودته الي التدريبات الجماعية وإعلان جاهزيته. 

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الدفع بالمغربي أشرف داري أساسيًّا في مباراة شباب بلوزداد الجزائري الأحد القادم بعد إعلان جاهزية اللاعب فنيًّا وبدنيًّا. 

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري الأحد القادم في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

 ومن المقرر أن يلتقي  النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

وخسر الأهلي مؤخرًا من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف  نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

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كولر كريم نيدفيد الأهلي

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