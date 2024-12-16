مستشار ترامب للأمن القومي: مستعدون للنظر باقتراح أوربان حول وقف إطلاق النار في أوكرانيا

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي القادم للبيت الأبيض، مايكل والتز، أمس الأحد، أن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سينظر في اقتراح وقف إطلاق النار في أوكرانيا الذي قدمه رئيس وزراء هنغاريا.



وقال والتز لوسائل إعلام أمريكية، عندما سئل عن اقتراح أوربان لـ وقف إطلاق النار: "نحن بحاجة إلى وقف العمليات القتالية. وإذا كانت الخطوة الأولى هي وقف إطلاق للنار من نوع ما، فسوف ندرس بعناية ما يعنيه ذلك. ولكن حتى 20 يناير نحن نتعاون أيضا مع الإدارة الحالية".



وأشار إلى أن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان يتواصل بشكل دوري مع ممثلي السلطات الروسية، في حين أن لديه أيضا علاقات جيدة مع دونالد ترامب.

وأعلن أوربان في وقت سابق، أن بلاده اقترحت على أوكرانيا وقف إطلاق نار في أعياد الميلاد وتبادل أسرى مع روسيا، لكن فلاديمير زيلينسكي رفض المبادرة.

لن نصمد أكثر من 6 أشهر حال توقف المساعدات الأمريكية

وكان وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو، قد قال إن كييف ستتمكن بمواردها المتاحة من أسلحة وذخائر الصمود حتى منتصف عام 2025 في حال توقفت المساعدات الأمريكية.

وأضاف مارشينكو في حديث لصحيفة Pais: "أعتقد أن لدينا ما يكفي من الموارد والأسلحة والصواريخ والقذائف المدفعية للصمود حتى النصف الأول من عام 2025 على أقل تقدير".

وشدد على ضرورة أن تمتلك كييف خطة محكمة لتهيئة الظروف اللازمة للتعاون مع إدارة االرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المقبلة.

وكشف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في حديث لمجلة "باري ماتش" أن تسوية أزمة أوكرانيا ستتصدر أولويات إدارته على صعيد السياسة الخارجية.

ترامب يريد تسوية النزاع في أوكرانيا



وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر، أن ترامب وخلال اجتماع في باريس مع فلاديمير زيلينسكي، وإيمانويل ماكرون، قال إنه يريد وقفا فوريا لإطلاق النار في أوكرانيا.

وكتبت صحيفة "نيويورك بوست" أن ترامب كان غير مبال تجاه زيلينسكي، وأن رئيس نظام كييف نفسه شعر بعدم الارتياح برفقة الرئيسين.



وسخر ترامب من تمويل إدارة الرئيس جو بايدن نظام كييف، متهما إياها باختلاس ضرائب الأمريكيين.

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