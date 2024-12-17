النائب العام يتوجه في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية

توجه النائب العام المستشار محمد شوقي، يرافقه وفد من النيابة العامة، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية وذلك للمشاركة في اجتماعي اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية لجمعية النواب العموم العرب، وحضور فعاليات ورشة العمل التي تعقد تحت عنوان " الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية"، وذلك بمدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية

وفي وقت سابق افتتح النائب العام، المستشار محمد شوقي؛ والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ أعمال الدورة الأولى من برنامج "المعايشة المهنية" لمفتشي وزارة الأوقاف، وذلك بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة وبحضور لفيف من قادة النيابة العامة ووزارة الأوقاف.

ويُعقَد البرنامج بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة على مدار ثلاثين يومًا.

وفي كلمته الافتتاحية؛ أعرب النائب العام عن ترحيبه بالوزير وبالحضور، مهنئًا المتدربين من مفتشي وزارة الأوقاف بمناسبة انعقاد هذه الدورة المتخصصة في الجوانب القانونية المتعلقة بمهام الضبطية القضائية، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار التعاون البناء بين النيابة العامة ووزارة الأوقاف؛ ذلك التعاون الذي يعد مثالًا حيًا على التكامل المؤسسي، الذي يمثل الأساس لبناء دولة قوية ومتماسكة قوامها سيادة القانون واحترام الحقوق والواجبات.

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