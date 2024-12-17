الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النائب العام يتوجه في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية

النائب العام
النائب العام

توجه النائب العام المستشار محمد شوقي، يرافقه وفد من النيابة العامة، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية وذلك للمشاركة في اجتماعي اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية لجمعية النواب العموم العرب، وحضور فعاليات ورشة العمل التي تعقد تحت عنوان " الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية"، وذلك بمدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية

وفي وقت سابق افتتح النائب العام، المستشار محمد شوقي؛ والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ أعمال الدورة الأولى من برنامج "المعايشة المهنية" لمفتشي وزارة الأوقاف، وذلك بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة وبحضور لفيف من قادة النيابة العامة ووزارة الأوقاف.

ويُعقَد البرنامج بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة على مدار ثلاثين يومًا.

وفي كلمته الافتتاحية؛ أعرب النائب العام عن ترحيبه بالوزير وبالحضور، مهنئًا المتدربين من مفتشي وزارة الأوقاف بمناسبة انعقاد هذه الدورة المتخصصة في الجوانب القانونية المتعلقة بمهام الضبطية القضائية، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار التعاون البناء بين النيابة العامة ووزارة الأوقاف؛ ذلك التعاون الذي يعد مثالًا حيًا على التكامل المؤسسي، الذي يمثل الأساس لبناء دولة قوية ومتماسكة قوامها سيادة القانون واحترام الحقوق والواجبات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النائب العام المملكة العربية السعودية المستشار محمد شوقي النيابة العامة

مواد متعلقة

النائب العام ووزير الأوقاف يفتتحان دورة المعايشة التدريبية الأولى لمفتشي الوزارة

أخبار الحوادث اليوم: النائب العام: نمتلك منظومة قانونية متكاملة لمكافحة الفساد.. مشاهد إنسانية في حادث ميكروباص ترعة الإبراهيمية.. الحكم بإعدام عامل قطع جسد جارته إلى أشلاء باستخدام صاروخ لسرقتها

النائب العام يفتتح فعاليات دورة استراتيجية تنمية القيادة الوطنية لأعضاء النيابة العامة

الأكثر قراءة

ميدو يكشف سر عدم فوز زيزو بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا ويهاجم الكاف

حروب خفية وغدر وخيانة، بسنت يوسف تكشف توقعاتها لمصر في 2025

رسالة من رئيس النواب لأبناء الوطن في يوم اللغة العربية

وزير الصحة يشهد افتتاح خط إنتاج جديد للأنسولين المحلي

المركزي السوري: اعتماد سعر الصرف الرسمي عند 12500 ليرة للدولار

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

3810 جنيهات لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 17-12-2024 ببداية التعاملات

منوعات

المزيد

اتهام علامة تجارية باستغلال الموظفين الأفارقة.. ما علاقة ميجان ماركل بالأمر؟

انتحار لاعب كرة السلة يانيس تيما بعد الانفصال عن زوجته

حروب خفية وغدر وخيانة، بسنت يوسف تكشف توقعاتها لمصر في 2025

بسنت يوسف تكشف توقعاتها لمحمد صلاح والأهلي والزمالك ونجوم الفن في 2025

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024؟

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

3810 جنيهات لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 17-12-2024 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

أهم موانئ التصدير خلال عام 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح مدى اعتبار عادات الناس وأعرافهم في الشريعة الإسلامية وشروط ذلك

أسماء سورة النبأ وفضائلها وما ورد بشأنها

فضل سورة الجن وأسمائها وعدد مرات التقائهم بالنبي

المزيد
الجريدة الرسمية