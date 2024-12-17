لاعب تشيلسي مهدد بالإيقاف 4 سنوات بسبب المنشطات

كشفت تقارير صحفية أن أحد اللاعبين البارزين في صفوف نادي تشيلسي، يواجه خطر الإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب فشله في اختبار المنشطات.

ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، يواجه الأوكراني ميخايلو مودريك، نجم تشيلسي، خطر الإيقاف عقب اكتشاف مادة محظورة في العينة الأولى التي أُخذت منه في نهاية أكتوبر الماضي.

ومن المتوقع أن تعرف نتائج العينة الثانية لمودريك التي تهدف لتأكيد أو نفي التحاليل الأولية، خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأشارت إلى أن الدولي الأوكراني يواجه خطر الإيقاف لمدة 4 سنوات، كما تنص وكالة مكافحة المنشطات البريطانية، ومع ذلك، في حال عدم وجود نية للتلاعب أو وفقًا لمستوى الإهمال، يمكن تخفيف العقوبة إلى عامين أو أقل.

يذكر أن تشيلسي تعاقد مع مودريك في عام 2023 مقابل 100 مليون يورو (بما في ذلك المكافآت) بعقد يمتد لمدة 8 سنوات ونصف، لكنه لم ينجح حتى الآن في إثبات نفسه بـ إنجلترا.

وفاز فريق تشيلسي على نظيره برينتفورد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي فريق تشيلسي كل من كوكوريلا في الدقيقة 43 وجاكسون في الدقيقة 80، بينما سجل هدف برينتفورد اللاعب مبيمو في الدقيقة 90.

وبتلك النتيجة يحتل تشيلسي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بينما يأتي فريق برينتفورد في المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.

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