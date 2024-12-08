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شاهد، ملخص وأهداف مباراة تشيلسي وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

تشيلسي وتوتنهام,
تشيلسي وتوتنهام, فيتو

توتنهام وتشيلسي، فاز فريق تشيلسي على نظيره توتنهام بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب "توتنهام هوتسبير" في قمة منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الهدف الأول والثاني لفريق توتنهام، سولانكي وكولوسيفسكي في الدقائق 5 و11،  بينما سجل هدف تشيلسي اللاعب سانشو في الدقيقة 17. 

 وفي الشوط الثاني نجح كول بالمر من تسجيل هدف تشيلسي الثاني والرابع في الدقائق 61 و84 من ركلتي جزاء، بينما جاء الهدف الثالث عن طريق انزو فيرنانديز في الدقيقة 73، وجاء هدف توتنهام الثالث عن طريق سون في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

https://youtu.be/fqOQ4Tq_wZ0?si=8Tx19T6pIE8wTACx

 

تشكيل توتنهام  ضد تشيلسي

تشكيل تشيلسي  أمام توتنهام 

 

ترتيب توتنهام وتشيلسي 

وبتلك النتيجة يعزز تشيلسي تواجده في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، خلف المتصدر ليفربول، والذي يمتلك مباراة مؤجلة ضد إيفرتون ـ في حين أن توتنهام يتوقف رصيدها عند 20 نقطة، لتحتل حاليًا المركز الحادي عشر في جدول الدوري الإنجليزي.

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