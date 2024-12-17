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حوادث

حملة تحرر 3866 مخالفة لتعطيل حركة المرور وضبط 123 توك توك فى الدقهلية

حملة مرورية، فيتو
حملة مرورية، فيتو

 شنت  الأجهزة الأمنية بالدقهلية حملات مرورية استهدفت ضبط المخالفات المرورية بنطاق المحافظة.

 

حملة تحرر 3866 مخالفة لتعطيل حركة المرور وضبط 123 توك توك فى الدقهلية 

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (123 مركبة "توك توك" مخالفة – 7316 مخالفة قواعد وأداب المرور –  3866 مخالفة تعمد تعطيل المرور – 404 مخالفات تركيب مصابيح وسارينة هوائية بالمركبة –  25 مخالفة السير عكس الاتجاه).

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 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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الأجهزة الأمنية بالدقهلية السير عكس الاتجاه تعطيل حركة المرور تعطيل المرور ضبط المخالفات المرورية قواعد وآداب المرور

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