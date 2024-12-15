الأحد 15 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

بعد ضرب العمق الروسي، خبير استراتيجي يكشف عن خطة شيطانية لأوكرانيا ضد موسكو

الحرب الروسية الأوكرانية،
الحرب الروسية الأوكرانية، فيتو

قال الدكتور آصف ملحم، مدير مركز جي إس إم للدراسات الاستراتيجية بـروسيا، إن أوكرانيا شنت هجومًا على العمق الروسي في منطقة «تاغانروغ»، باستخدام أكثر من 6 صواريخ من نوع «أتاكمز»، مؤكدًا أن هذا الهجوم يستدعي ردًا مباشرًا من الجانب الروسي.

استنزاف القدرات العسكرية الروسية

وأضاف «ملحم»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا أدركت أن الولايات المتحدة لا تسعى لتخفيض التصعيد في أوكرانيا، بل تستمر في دعم أوكرانيا بهدف استنزاف القدرات العسكرية الروسية، موضحًا أن الخيارات أمام روسيا أصبحت أكثر تعقيدًا رغم تحقيقها تقدمًا كبيرًا في إضعاف الجيش الأوكراني.

تغيير القوانين العسكرية 

وأشار إلى أن أوكرانيا تحاول تغيير القوانين العسكرية بهدف ضم جنود جدد من عمر 18 عامًا، مما يعكس محاولة لتعزيز قواتها، لافتًا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية وصلت إلى مرحلة شديدة التعقيد، متسائلًا: "هل سنشهد صراعًا مباشرًا بين القوتين العظميين، روسيا وأمريكا؟"، ووصف ذلك بأنه المعضلة الكبرى.

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دعم غير محدود لأوكرانيا

وأكد الدكتور ملحم أن دول الاتحاد الأوروبي تواصل تقديم دعم غير محدود لأوكرانيا، ما يزيد من تعقيد الأزمة ويطيل أمد الصراع بين الأطراف المتنازعة.

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