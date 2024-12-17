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رياضة

بعد جائزة الكاف: اتحاد كرة القدم يهنئ رئيس الجمهورية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

حرص الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منح سيادته جائزته المرموقة للإنجاز المتميز لعام ٢٠٢٤.


وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن هذه الجائزة تعكس جهود سيادته ومساهماته الكبيرة في إحداث نهضة حقيقية لكرة القدم والرياضة المصرية والأفريقية من خلال البنية التحتية التي شيدها في مجال الرياضة؛ مما جعل مصر مركزًا لتنظيم الفعاليات والبطولات العالمية استحقت عليه الإشادات العالمية على مدار سنوات حكمه.

وأعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف، عن منح الرئيس عبد الفتاح السيسي جائزة الإنجاز المتميز، خلال الحفل الذي أقيم مساء أمس الإثنين، في مدينة مراكش المغربية، لتوزيع جوائز الأفضل.

وتسلم الجائزة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

 

نجوم حاضرة في حفل جوائز كاف

وحضر حفل “الكاف” لتوزيع جوائز الأفضل، لاعب الوسط المالي السابق، سيدو كيتا، الذي خاض أكثر من 100 مباراة مع منتخب بلاده، وكان نجمًا لبرشلونة بين عامي 2008 و2012.

كما حضر الحفل أيضا محمد زيدان، الفائز بلقب كأس الأمم الإفريقية مرتين متتاليتين، مع منتخب مصر، في عامي 2008 و2010، وبطولة الدوري الألماني مرتين متتاليتين مع بوروسيا دورتموند، في عامي 2011 و2012، مما أظهر براعة كرة القدم المصرية.

كما تواجد فيكتور وانياما، أحد أعمدة كرة القدم الكينية، بجانب بطلة الأولمبياد مرتين في سباق 800 متر، العداءة الجنوب أفريقية كاستر سيمينيا.

وكذلك مهاجمة جنوب إفريقيا السابقة، بورتيا موديسي، التي سجلت 101 هدف لبلادها، إلى جانب نجمة غانا السابقة، ألبرتا ساكي، ومهاجمة غينيا الاستوائية السابقة، جينوفيفا أنونمان.

كما حضر الأنجولي فابريس أكوا، الذي قاد منتخب بلاده للصعود لكأس العالم 2006 بألمانيا.

 

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