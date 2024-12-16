منخفض جوي يضرب البلاد الثلاثاء المقبل.. انخفاض درجات الحرارة حتى 3 مئوية.. نشاط للرياح يزيد من الإحساس بالبرودة.. وكتل هوائية قادمة من أوروبا تؤثر على السواحل الشمالية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بدءًا من الثلاثاء المقبل من 2: 3 درجات مئوية، يصاحب ذلك أمطار متفاوتة الشدة ورياح تزيد من الإحساس ببرودة الطقس.



أماكن سقوط الأمطار الثلاثاء المقبل

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية على فترات متقطعة يومى الثلاثاء والأربعاء.

كما تنشط الرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الاعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي متعمق فى طبقات الجو العليا بدءًا من الثلاثاء المقبل، كما تتأثر بكتل هوائية قادمة من أوروبا تؤثر على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى،حيث تنخفض درجات الحرارة حتى 3 درجات مئوية.

ويبدأ الشتاء فلكيًّا يوم 21 ديسمبر ويتسم بانخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار متفاوتة الشدة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 16 - 12 -2024

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارًا، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت هيئة الارصاد الجوية من الشبورة المائية الصباحية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيفة إلى معتدلة ويصل ارتفاع الأمواج من 1: 1.5 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم إلى أن حالة البحر الأحمر تكون معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2 متر.

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلًا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 11 والعظمى 21

العاصمة الإدارية: الصغرى 10 والعظمى 20

6 أكتوبر: الصغرى 10 والعظمى 20

بنها: الصغرى 12 والعظمى 20

الإسكندرية: الصغرى 12 والعظمى 21

العلمين الجديدة: الصغرى 11 والعظمى 20

مطروح: الصغرى 10 والعظمى 19

سيوة: الصغرى 08 والعظمى 21

كاترين الصغرى 03 والعظمى 15

بورسعيد الصغرى 15 العظمى 20

الزقازيق: الصغرى 11 والعظمى 21

الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 22

السويس: الصغرى 11 والعظمى 21

شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24

الغردقة الصغرى 14 والعظمى 25

الفيوم: الصغرى 09 والعظمى 21

بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 21

المنيا: الصغرى 08 والعظمى 22

أسيوط الصغرى 07 والعظمى 22

سوهاج الصغرى 09 والعظمى 22

الأقصر الصغرى 10 والعظمى 25

أسوان: الصغرى 12 والعظمى 26

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