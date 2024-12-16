الإثنين 16 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شبورة وأمطار ورياح، الأرصاد تحذر من طقس الغد

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية على فترات متقطعة غدا الثلاثاء، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية غدا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الصباحية  على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية  والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 17-12-2024 بمحافظة البحيرة

أمطار وانخفاض الحرارة لـ10 درجات، الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس مائلا للبرودة  على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد،  ،بارد  ليلا وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء.


الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس مائلا للبرودة  على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية معتدلا على شمال الصعيد، دافئا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد


وتنشط الرياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد  على فترات متقطعة


وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيف إلى معتدل  ويصل ارتفاع الامواج من 1:1.5 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد أن حالة البحر الأحمر  تكون معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2 متر.


كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11


الأرصاد الجوية تكشف المناطق المهددة بالسيول خلال الخريف

من جانبها أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامى بهيئة الأرصاد الحوية  أن السيول ظاهرة صح خريفية وتتكون فى المناطق ذات الطبيعة الجبلية لذلك تكون سلاسل جبال الأحمر وسيناء ومناطق  من الصعيد الأكثر عرضة للسيول خلال موسم الخريف.


وأضاف غانم لفيتو، أن السيول ظاهرة خريفية وليس شتوية كما يعتقد البعض، حيث تتشكل السيول نتجية تأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمى أو امتداد منخفض البحر الأحمر مع وجود  منخفض جوى فى طبقات الجو العليا، وهذه المنخفضات تنشط أكثر خلال موسم الخريف، أما فصل الشتاء فيتسم بالأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى وقد تتكون السيول به ولكن قليلا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الطقس الطقس غدا

مواد متعلقة

تحذير من ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح بخليج العقبة غدا

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 17 - 12 -2024

منخفض جوي يضرب البلاد الثلاثاء المقبل.. انخفاض درجات الحرارة حتى 3 مئوية.. نشاط للرياح يزيد من الإحساس بالبرودة.. وكتل هوائية قادمة من أوروبا تؤثر على السواحل الشمالية

درجات الحرارة اليوم الإثنين 16 -12- 2024 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 16 - 12 - 2024

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين وتحذر من الشبورة الكثيفة

درجات الحرارة غدا الإثنين 16- 12- 2024 في مصر

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار يومي الثلاثاء والأربعاء

الأكثر قراءة

حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2024 (بث مباشر)

رئيس لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: "إللي عنده دور برد مينزلش الشغل"

سيارات إسعاف ومطافئ ومصابين، ماذا حدث داخل مدرسة هشام شتا بالجيزة؟ (صور)

شاهد، كيف استقبل أشرف حكيمي أحمد زيزو في حفل جوائز الأفضل في إفريقيا

الظهور الأول لـ أحمد زيزو في حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا (صور)

صحيفة سويسرية تكشف الراتب الحقيقي لمدرب الزمالك الجديد وسر فسخ عقد جوميز

شعبة المخابز تكشف موعد تطبيق الدعم النقدي على الخبز (فيديو)

توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

منوعات

المزيد

شركة يابانية تخطط لإنتاج مشروب كحولي فضائي

مركبة برسفيرنس تحقق إنجازا تاريخيا على سطح الكوكب الأحمر

وول ستريت: إيلون ماسك لا يستطيع الوصول للبيانات السرية الخاصة بشركة SpaceX

بعد عقود من الثبات، تحرك أكبر جبل جليدي في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين 16-12-2024

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الاثنين 16-12-2024 في الأسواق

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024؟

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

11 شركة وبنكًا تستهدف الحكومة طرحها خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة نوح وفضائلها وسبب نزولها

من خواطر الشعراوي، هؤلاء لن يقبل الله توبتهم (فيديو)

أحاديث الرسول عن أرض الشام، والفتن الواقعة فيها وعلامات الساعة المتعلقة بها

المزيد
الجريدة الرسمية