أول تعليق من الجيش الإيراني على تهديدات ترامب

قال نائب منسق الجيش الإيراني العميد حبيب الله سياري، أمس إن قضية الحرب لا يمكن حلها بالتفاوض والتسوية، وجاء ذلك بعدما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الجمعة، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يدرس عدة خيارات لمنع إيران من إنتاج أسلحة نووية، بما في ذلك شن ضربات جوية على البلاد.

وقال العميد سياري في تصريحات صحفية، إنه "يتم حل القضايا عن طريق التفاوض والتسوية؛ لكن كانت الحرب موجودة دائمًا ولا تزال موجودة وستظل موجودة في المستقبل. هل يمكننا الإجابة عن المستقبل بناء على تجارب الحروب الماضية؟ بالتأكيد لا يمكن" وفق تعبيره.

حبیب‌الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی گفت: «بحث جنگ چیزی نیست که فکر کنیم وجود ندارد وبا مذاکره وسازش، مسائل حل وفصل می‌شود.»

او اضافه کرد: «جنگ همیشه وجود داشته، الان هم هست ودر آینده هم خواهد بود.»https://t.co/95XS31K1w7 pic.twitter.com/8FWhmWcp2G — ايران اينترنشنال (@IranIntl) December 16, 2024

وأضاف أن "تجاهل التهديدات والتقنيات الجديدة سيسبب لنا بالتأكيد مفاجأة إستراتيجية، ومن الضروري أيضًا الانتباه إلى المناقشات الرائدة في الحروب".

وبحسب التقرير، قال ترامب لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في محادثاتهما الأخيرة إنه "قلق من أن تنجح إيران في تطوير سلاح نووي في عهده"، وقال إنه "يبحث عن مقترحات لمنع ذلك".

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن خيار توجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية يخضع "للدراسة الجادة هذه الأيام من قبل فريق ترامب الانتقالي"، مضيفة أن أحد الخيارات المتاحة هو زيادة الضغط العسكري على إيران من خلال إرسال المزيد من القوات والطائرات المقاتلة والسفن الأمريكية إلى الشرق الأوسط.

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