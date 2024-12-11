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خارج الحدود

مستشار الأمن القومي الأمريكى لإدارة ترامب: ستشهدون تحولا هائلا بشأن إيران

أمريكا وإيران، فيتو
أمريكا وإيران، فيتو

قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، اليوم، أنكم "ستشهدون تحولا هائلا بشأن إيران وعلينا تقييد نفطهم وأموالهم وممارسة أقصى ضغط عليهم".

حزب البعث السوري يعلن تعليق نشاطه السياسي 

أعلن حزب البعث السوري، الحليف التاريخى لإيران فى سوريا اليوم، تعليق نشاطه حتى إشعار آخر، وتسليم كل الآليات والمركبات والأسلحة التي كانت بحوزة عناصرنا إلى وزارة الداخلية السورية.

وقرر حزب البعث بعد قرار تعليق نشاطه، وضع كل أملاك وأموال الحزب تحت إشراف وزارة المالية ورقابة وزارة العدل السوريتين، ويودع ريعها في مصرف سوريا المركزي.

وأفاد حزب البعث، في بيانه، أنه بعد متابعة المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والضرورات الوطنية، ارتأى تعليق نشاطاته كافة، وإنهاء تفريغ جميع أعضائه، ووضعهم تحت تصرف الجهات التي كانوا يعملون بها في مؤسساتهم ودوائرهم الأصلية.

تاريخ حكم حزب البعث العربي الاشتراكي 

و فجر الأحد، سقط نظام  حزب البعث العربي الاشتراكي الذي تولى السلطة في سوريا عام 1963 ودام 61 عاما، مع فقدان بشار الأسد السيطرة على العاصمة دمشق ودخول فصائل المعارضة المسلحة.

وصل حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة في سوريا عبر انقلاب عام 1963، واستولى والد بشار الأسد، حافظ الأسد، على السلطة في انقلاب داخل الحزب عام 1970 وأصبح رئيسا لسوريا في عام 1971، ومع وفاة حافظ الأسد، أصبح بشار الأسد رئيسا لنظام البعث عام 2000.

 

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