الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

غارات أمريكية تستهدف مبنى وزارة الدفاع في العاصمة اليمنية

اليمن، فيتو
اليمن، فيتو

أفاد مصدر في الحكومة اليمنية في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، أن مقاتلات أمريكية نفذت غارة جوية على مبنى وزارة الدفاع في العاصمة اليمنية صنعاء، وهي الحكومة التي أنشأتها جماعة الحوثيين في شمال البلاد، وفقا لوكالة “سبوتنيك”.


وقال المصدر، إن "الغارة الجوية استهدفت مقر وزارة الدفاع في وسط صنعاء". مضيفًا أنه تم رصد تحليق مكثف للمقاتلات في صنعاء.

وشُنت الغارة الجوية في اليوم التالي لتبني جماعة الحوثي هجومًا بصاروخ (فلسطين-2) الأسرع من الصوت على منشأة للجيش الإسرائيلي في تل أبيب.

وفي ذات الصدد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، أمس  تنفيذ غارة جوية ضد منشأة تابعة لـ"الحوثي" في العاصمة اليمنية صنعاء.


وقالت "سنتاكوم" في منشور على منصة "إكس"، "في 16 ديسمبر بتوقيت اليمن، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة جوية دقيقة ضد منشأة رئيسية للقيادة والسيطرة يديرها الحوثيون المدعومون من إيران داخل مناطق سيطرتهم في صنعاء باليمن".

وأضاف البيان، أن "المنشأة كانت مركزًا لتنسيق عمليات الحوثيين، مثل الهجمات ضد السفن الحربية والسفن التجارية التابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن".
وتابع البيان، "تعكس الضربة التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر بحماية أفراد الولايات المتحدة والتحالف والشركاء الإقليميين".

والخميس الماضي، أعلن زعيم جماعة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، أن قواته نفذت، خلال الأسبوع الماضي، عمليات بـ 19 صاروخًا باليستيًّا ومجنحًا ومُسيرة، استهدفت تل أبيب وأسدود وعسقلان في إسرائيل و5 سفن أمريكية في خليج عدن، منها مدمرتان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الدفاع في العاصمة اليمنية صنعاء الحكومة اليمنية مقر وزارة الدفاع في وسط صنعاء تل أبيب خليج عدن البحر الأحمر

مواد متعلقة

توقف الحركة في مطار بن جوريون الإسرائيلي بسبب صاروخ قادم من اليمن

جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيّرة انطلقت من اليمن في البحر المتوسط

قصف جوي أمريكي وبريطاني شمال غربي اليمن

في ختام جلساته بالقاهرة، مؤتمر "الكتاب العرب" يدين الاعتداءات على اليمن وسوريا

الأكثر قراءة

حروب وثورات وعفاريت، بسنت يوسف: أحداث غريبة في 2025 لم تحدث من 5000 عام

سعر القصدير اليوم الاثنين 16-12-2024 بالبورصات العالمية

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024؟

بسنت يوسف: أحمد الشرع رئيسا لسوريا في 2025 ومحاولة لاغتيال ترامب

الجولاني يطمئن ممثلي الطائفة الدرزية: أنتم جزء من سوريا

عمرو الجنايني تعليقا على خسارة زيزو لقب الأفضل بأفريقيا: ناس قالت الـ9 أصغر من الـ7

إيران تغلق مجالها الجوي وسط البلاد

مع اقتراب موعد تحصيلها، مصير شهادة الـ 27% في البنوك

منوعات

المزيد

بسنت يوسف: أحمد الشرع رئيسا لسوريا في 2025 ومحاولة لاغتيال ترامب

حروب وثورات وعفاريت، بسنت يوسف: أحداث غريبة في 2025 لم تحدث من 5000 عام

توقف محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في إيران لهذا السبب

شركة يابانية تخطط لإنتاج مشروب كحولي فضائي

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024؟

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الاثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين 16-12-2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الاثنين 16-12-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أول مصفاة للذهب في مصر بتكلفة 100 مليون دولار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 17 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 17 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية