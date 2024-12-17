غارات أمريكية تستهدف مبنى وزارة الدفاع في العاصمة اليمنية

أفاد مصدر في الحكومة اليمنية في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، أن مقاتلات أمريكية نفذت غارة جوية على مبنى وزارة الدفاع في العاصمة اليمنية صنعاء، وهي الحكومة التي أنشأتها جماعة الحوثيين في شمال البلاد، وفقا لوكالة “سبوتنيك”.



وقال المصدر، إن "الغارة الجوية استهدفت مقر وزارة الدفاع في وسط صنعاء". مضيفًا أنه تم رصد تحليق مكثف للمقاتلات في صنعاء.

وشُنت الغارة الجوية في اليوم التالي لتبني جماعة الحوثي هجومًا بصاروخ (فلسطين-2) الأسرع من الصوت على منشأة للجيش الإسرائيلي في تل أبيب.

وفي ذات الصدد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، أمس تنفيذ غارة جوية ضد منشأة تابعة لـ"الحوثي" في العاصمة اليمنية صنعاء.



وقالت "سنتاكوم" في منشور على منصة "إكس"، "في 16 ديسمبر بتوقيت اليمن، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة جوية دقيقة ضد منشأة رئيسية للقيادة والسيطرة يديرها الحوثيون المدعومون من إيران داخل مناطق سيطرتهم في صنعاء باليمن".

وأضاف البيان، أن "المنشأة كانت مركزًا لتنسيق عمليات الحوثيين، مثل الهجمات ضد السفن الحربية والسفن التجارية التابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن".

وتابع البيان، "تعكس الضربة التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر بحماية أفراد الولايات المتحدة والتحالف والشركاء الإقليميين".

والخميس الماضي، أعلن زعيم جماعة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، أن قواته نفذت، خلال الأسبوع الماضي، عمليات بـ 19 صاروخًا باليستيًّا ومجنحًا ومُسيرة، استهدفت تل أبيب وأسدود وعسقلان في إسرائيل و5 سفن أمريكية في خليج عدن، منها مدمرتان.

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