الإثنين 16 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيّرة انطلقت من اليمن في البحر المتوسط

طائرة مسيرة، فيتو
طائرة مسيرة، فيتو

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم، اعتراض مسيّرة أُطلقت من الأراضي اليمنية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأوضح بيان صادر عن الجيش أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة له رصدت المسيّرة أثناء توجهها نحو الأجواء الإسرائيلية، حيث تم التعامل معها بنجاح.

وأشار مسؤول عسكري إسرائيلي إلى أن المسيّرة تم إطلاقها على ما يبدو ضمن محاولات الحوثيين استهداف مصالح إسرائيلية في المنطقة، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية.

يُذكر أن هذه الحادثة تأتي في ظل الهجمات التي تشنها  الحوثي لا سيما في البحر الأحمر وخليج عدن، وسط تحذيرات من مخاطر استخدام الطائرات المسيّرة من قبل أطراف إقليمية لشن هجمات عابرة للحدود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاراضي اليمنية الاراضي الاسرائيلية الحوثيين الحوثى البحر الأحمر خليج عدن

مواد متعلقة

جماعة الحوثي تعلن قصف موقع حيوي في إسرائيل بصاروخ فرط صوتي

نيوزيلندا تدرج حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي على قائمة الإرهاب

جماعة الحوثي تعلن استهداف سفينة في البحر الأحمر

الحوثي تستهدف قاعدة ناحل سوريك الإسرائيلية قرب حيفا

الأكثر قراءة

زيادة كبيرة في أسعار الجبن الأبيض والرومي بالأسواق

درجات الحرارة اليوم الإثنين 16 -12- 2024 في مصر

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024

ارتفاع الخيار والباذنجان، أسعار الخضار اليوم الإثنين في سوق العبور

أول تعليق من ميشالاك بعد صناعة هدف الزمالك أمام المصري

حبس 4 تجار مخدرات بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة الاتجار

موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب الجزائر (فيديو)

منوعات

المزيد

عودة الجدل حول اغتيال لونا الشبل مستشارة بشار الأسد

تحذيرات من بطاقات إلكترونية ملغومة بمناسبة عيد الميلاد

الترويج للانتحار أبرز طقوسها، "القربان" جماعة دينية غامضة تظهر في البصرة

بيع لوحة مركبة بأكثر من مليون دولار في الأردن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر كيلو الأرز 28 جنيها اليوم الأحد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 ؟

المزيد

انفوجراف

القبطان الذي عشق الأهلي ورفض المشاركة في الطريق إلى إيلات.. محطات من مشوار الراحل نبيل الحلفاوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 16 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 16 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 16 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية