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رياضة

شوط أول سلبي بين بورنموث ووست هام في الدوري الإنجليزي

بورنموث ووست هام
بورنموث ووست هام

الدوري الإنجليزي، تعادل فريق بورنموث مع نظيره وست هام بنتيجة 0-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما على ملعب فيتاليتي ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

تشكيل وست هام أمام بورنموث 

تشكيل بورنموث أمام وست هام 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 

 وحافظ محمد صلاح نجم لفيربول وهالاند لاعب مانشستر سيتي علي صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل إقامة مباراة بورنموث ضد وست هام في ختام الجولة الـ 16 وغياب الثنائي عن التهديف بالجولة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
 

محمد صلاح، ليفربول 13 هدفًا.

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي 13 هدفًا.

كول بالمر، تشيلسي، 11 هدفًا.

بريان مبيومو، برينتفورد، 10 أهداف.

كريس وود، نوتينجهام فورست، 10 أهداف.

نيكولاس جاكسون، تشيلسي، 9 أهداف.

يوان ويسا، برينتفورد، 9 أهداف.

ماتيوس كونيا، ولفرهامبتون، 7 أهداف.

ألكسندر إيزاك، نيوكاسل، 7 أهداف.

جيمس ماديسون، توتنهام، 7 أهداف.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 7 أهداف.

ولم ينجح الثنائي محمد صلاح جناح ليفربول، وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، في زيادة رصيدهما التهديفي في جدول ترتيب هدافي  الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مباراتي ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة الـ 16.

ولم يسجل محمد صلاح في تعادل ليفربول أمام فولهام 2-2 وكذلك الأمر لهالاند في هزيمة مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد 2-1.
 

فيما سجل جاسكون لصالح فريقه تشيلسي وأحرز مبيومو هدفًا لبرينتفورد، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة السادسة عشر للدوري الإنجليزي الممتاز، والتي حسمها تشيلسي بالفوز 2-1.

كما رفع جيمس ماديسون رصيده في ترتيب الهدافين، بعد إحراز ثنائية في فوز توتنهام أمام ساوثهامبتون 5-0 بالجولة ذاتها.

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الدوري الانجليزي وست هام بورنموث وست هام وبورنموث بورنموث ووست

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