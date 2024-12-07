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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف هالاند أمام كريستال بالاس

هالاند
هالاند

 ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي،  تساوي هالاند مهاجم مانشسترسيتي مع محمد صلاح نجم ليفربول في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما أحرز هالاند في تعادل فريقه أمام كريستال بالاس.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد هدف هالاند أمام كريستال بالاس 

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 13 هدفا 
محمد صلاح ليفربول 13 هدفا
بريان مبيومو برينتفورد 9 أهداف
كول بالمر تشيلسي 9  أهداف
كريس وود نوتينغهام فورست 9  أهداف
يوان ويسا برينتفورد 8 أهداف
نيكولاس جاكسون تشيلسي 8 أهداف
ماثيوس كونها وولفرهامبتون 7 أهداف
أولي واتكينز أستون فيلا 7 أهداف
أليكسندر إيساك نيوكاسل يونايتد 6 أهداف
بيرنان جونسون توتنهام هوتسبير 6 أهداف
ليام ديلاب إبسويتش تاون 6 أهداف
داني ويلبيك برايتون 6 أهداف
يورغن ستراند لارسن وولفرهامبتون 6 أهداف

 

وتعادل فريق مانشستر سيتي مع نظيره كريستال بالاس، بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

افتتح كريستال بالاس التسجيل عن طريق دانييل مونوز ميجيا في الدقيقة 4، فيما تعادل لـ السيتي إيرلينج هالاند في الدقيقة 31، وعاد كريستال بالاس وتقدم مجددا عن طريق ماكينك لاكرويكس في الدقيقة 57، فيما تعادل لويس للسيتي في الدقيقة 68.

تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس 

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

الدفاع: ريكو لويس – روبن دياز – يوشكو جفارديول - كايل ووكر

الوسط: إلكاي جوندوجان – كيفين دي بروين – برناردو سيلفا

الهجوم: سافينيو – إرلينج هالاند – ماتياس نونيز.

تشكيل كريستال بالاس أمام مانشستر سيتي 

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وكان بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي اعلن غياب الرباعي فيل فودين، جون ستونز، ناثان آكي وماتيو كوفاسيتش، عن لقاء كريستال بالاس.

 

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، فيما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ16 برصيد 13 نقطة.

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