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10 معلومات عن تطور العلاقات المصرية البحرينية في عهد السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك البحرين حمد بن عيسى أهمية تكاتف دول المنطقة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بعدم الاستقرار الإقليمي، أخذًا في الاعتبار ما تطرحه تلك الأزمات المتلاحقة من تحديات وتهديدات جديدة، الأمر الذي يستلزم تكثيف التنسيق والتعاون بين دول المنطقة.

 تطور العلاقات المصرية البحرينية 

وترصد فيتو في السطور التالية تطور العلاقات المصرية البحرينية 

- تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إتصالًا هاتفيًا من جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية بشأن الوضع في غزة، وأكد الجانبان في هذا الصدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون شروط أو عراقيل، مشددين على أن التهدئة في الأرض الفلسطينية تعد الأساس لعودة الاستقرار الإقليمي.

الرئيس السيسي وملك البحرين يؤكدان  ضرورة الحفاظ على استقرار سوريا ولبنان ووحدة وسلامة أراضيهما

وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الزعيمين تناولا كذلك التطورات في لبنان وسوريا، مؤكدين حرصهما على ضرورة الحفاظ على استقرار البلدين ووحدة وسلامة أراضيهما، وأن الزعيمين حذرا من اتساع رقعة الصراع، وما يمكن أن يترتب على ذلك من تدمير لفرص استعادة السلم والأمن بالمنطقة ومقدرات شعوبها، حيث أكد الرئيس في هذا الإطار حرص مصر على أمن دول الخليج كونه مكونًا أساسيًا لمنظومة الأمن القومي العربي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق أيضا إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وبالأخص المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث أكد الزعيمان أهمية تكاتف دول المنطقة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بعدم الاستقرار الإقليمي، أخذًا في الاعتبار ما تطرحه تلك الأزمات المتلاحقة من تحديات وتهديدات جديدة، الأمر الذي يستلزم تكثيف التنسيق والتعاون بين دول المنطقة.
 

- ترتكز العلاقات بين مصر والبحرين على أساس متين قوامه التوافق في الرؤى وتطابق الأهداف الاستراتيجية إزاء القضايا المصيرية المشتركة والتي يتفاعل فيها البلدان مع محيطهما الجغرافي والجيو استراتيجي الهام والمؤثر، كما حرصت القيادتان بشكل دائم على إبداء وتقديم مواقف الدعم والتضامن مع المواقف والقرارات المصيرية والقضايا العادلة في إطار الحفاظ على الأمن الإقليمي والجهود المشتركة في إرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.


- مع تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم أخذت العلاقات منحى استراتيجيًا أكثر رسوخًا وعمقًا معتمدة على محاور رئيسية ثلاثة هي: التعاون الوثيق بين قيادتي البلدين وتأكيد البلدين دعمهما ومساندتهما للآخر في مواجهة التحديات والأزمات المختلفة وتوسيع قاعدة التعاون المشترك في شتى المجالات بخاصة السياسية والاقتصادية والعسكرية.

- مرحلة جديدة من التضامن عبر الاتفاق على تكثيف الزيارات المتبادلة للتنسيق والتشاور مما انعكس بشكل إيجابي على النجاح في مواجهة مجمل التحديات التي تتصدى لها دول المنطقة بكثير من الحكمة واليقظة وتغليب لغة الحوار والقنوات الدبلوماسية في حل الأزمات.

- مصر والبحرين علاقات ود ومحبة وأخوة تاريخية بين الدولتين والقيادتين والشعبين فهناك تعاون واسع ومتنوع كما أن هذا لا يمكن أن يفصله عن علاقات مصر المتميزة بالخليج العربي.

- دول الخليج العربي دائما في عقل وبال مصر والمصريين وهموم الخليج هي هموم مصر وشواغله شواغل مصر والآمال والطموحات مشتركة، والتعاون دائم.

- مصر ترى أهمية قصوى لتدعيم العلاقات العربية وتعزيزها بكل ما هو ملموس ويؤدي لتحقيق نتائج في تقوية العلاقات والأواصر والتعاون مؤكدا ضرورة أن تكون الدول العربية سندا لبعضها البعض في مواجهة الأزمات التي تعصف بكيان المنطقة ونحن في ظروف استثنائية منذ أكثر من 10 سنين وممتدة في حلقات متصلة في تمزق وانهيار وحروب أهلية وتغيرات شديدة، فالدول الراسخة وذات القدرة وكل من يستطيع أن يساند أشقائه وهو ما يحدث، وكان للقضية الفلسطينية جزء كبير جدا.

- أكد الرئيس السيسي خلال لقاءاته مع قادة البحرين متانة وقوة العلاقات المصرية البحرينية وما تتميز به من خصوصية، وكذا حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية، خاصةً من خلال تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسئولين من البلدين بصورة دورية.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي ملك البحرين التطورات في لبنان وسوريا

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