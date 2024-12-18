سورة «التحريم» من السور المدنية الخالصة، وعدد آيات سورة التحريم اثنتا عشرة آية، وكان نزول سورة التحريم بعد سورة «الحجرات» وقبل سورة «الجمعة» وسورة التحريم هي السورة الخامسة بعد المائة بالنسبة لترتيب نزول السور القرآنية، أما ترتيب سورة التحريم في المصحف، فهي السورة السادسة والستون، وفيما يلي نستعرض أسماء سورة "التحريم" وفضلها والأحاديث التي وردت فيها.



أسماء سورة "التحريم" وفضلها والأحاديث التي وردت فيها

أسماء سورة "التحريم"

قال محمود بن عمر الزمخشري: (وتسمى سورة النبي صلى الله عليه وسلم). [الكشاف:6/153]

قال علم الدين علي بن محمد السخاوي: (سورة التحريم وتسمى أيضا سورة النبي صلى الله عليه وسلم) [جمال القراء:1/37-38]

قال محمد الطاهر بن عاشور): (سورة {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} [التحريم: 1] إلخ سميت «سورة التحريم» في كتب السنة وكتب التفسير.

ووقع في رواية أبي ذر الهروي «لصحيح البخاري» تسميتها باسم «سورة اللم تحرم» بتشديد اللام، وفي «الإتقان» وتسمى «سورة اللم تحرم»، وفي «تفسير الكواشي» (أي بهمزة وصل وتشديد اللام مكسورة) وبفتح الميم وضم التاء محققة وتشديد الراء مكسورة بعدها ميم على حكاية جملة (لم تحرم) وجعلها بمنزلة الاسم وإدخال لام تعريف العهد على ذلك اللفظ وإدغام اللامين.

وتسمى «سورة النبي» صلى الله عليه وسلم وقال الآلوسي: إن ابن الزبير سماها «سورة النساء».قلت: ولم أقف عليه ولم يذكر صاحب «الإتقان» هذين في أسمائها). [التحرير والتنوير:28/343].





فضائل سورة التحريم



أنها من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء.

واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".





سبب نزول قوله تعالى: (يا أيها النبي لِمَ تُحَرِّمُ.... ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا)

ذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآيات روايات متعددة، منها ما رواه الشيخان وغيرهما عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشرب عسلا عند زينب بنت جحش، ويمكث عندها فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟ - والمغافير: صمغ حلو له رائحة كريهة - إنى أجد منك ريح مغافير، فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود إليه، وقد حلفت، فلا تخبرى بذلك أحدا، فنزلت هذه الآيات ".

وفى رواية أن التى شرب عندها العسل: حفصة بنت عمر، وأن القائلة له ذلك: سودة بنت زمعة، وصفية بنت حيى، قالوا: والاشتباه فى الاسم لا يضر، بعد ثبوت أصل القصة.

وأخرج النسائى والحاكم وصححه وابن مردويه عن أنس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراما، فأنزل الله - تعالى - ( ياأيها النبي لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ الله لَكَ... الآيات... ).

وروى ابن جرير عن زيد بن أسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصاب أم إبراهيم مارية، فى بيت بعض نسائه - وفى رواية فى بيت حفصة فقالت: يا رسول الله فى بيتى وعلى فراشى؟ فجعلها أى مارية - عليه حراما، وحلف بهذا... فأنزل الله هذه الآيات.

قال القرطبى ما ملخصه: "وأصح هذه الأقوال أولها... والصحيح أن التحريم كان فى العسل، وأنه شربه عند زينب، وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه، فجرى ما جرى فحلف أن لا يشربه وأسر ذلك، ونزلت الآية فى الجميع".

وقال الإمام ابن كثير - بعد أن ساق عددا من الروايات فى هذا الشأن: والصحيح أن ذلك كان فى تحريمه - صلى الله عليه وسلم - للعسل.

وقال الآلوسى: قال النووى فى شرح مسلم: الصحيح أن الآية فى قصة العسل، لا فى قصة مارية المروية فى غير الصحيحين، ولم تأت قصة مارية من طريق صحيح والصواب أن شرب العسل كان عند زينب بنت جحش.

أسماء سورة "التحريم" وفضلها والأحاديث التي وردت فيها

موضوعات سورة التحريم





1- حكاية جانب مما دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبعض زوجاته، وعتاب الله تعالى له، وعتاب الأزواج الطاهرات، ودفاع الله عن نبيه.

2- توجيه النداء إلى المؤمنين، وأمرهم بوقاية أنفسهم وأهليهم من جهنم.

3- الأمر بالتوبة النصوح، وبيان آثارها الحسنة من تكفير السيئات، ودخول الجنات.

4- الأمر بجهاد الكفار والمنافقين.

5- ختمت السورة بضرب مثلين؛ أحدهما للذين آمنوا، ويتمثل في امرأة فرعون وفي مريم ابنة عمران، والآخر للذين كفروا، ويتمثل في امرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلام.







تلخيص سورة التحريم

3- والسورة الكريمة في مطلعها تحكى جانبا مما دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض زوجاته فتعرض صفحة من حياته صلى الله عليه وسلم في بيته، ومن عتاب الله-تبارك وتعالى- له ومن فضله عليه، ودفاعه عنه.

4- ثم وجهت نداء إلى المؤمنين أمرتهم فيه بأن يداوموا على العمل الصالح الذي ينجيهم من عذاب الله-تبارك وتعالى- وحرضتهم على التسلح بالتوبة النصوح لأنها على رأس الأسباب التي تؤدى إلى تكفير سيئاتهم.

5- ثم ختمت السورة الكريمة بضرب مثلين أحدهما للذين آمنوا، ويتمثل في امرأة فرعون وفي مريم ابنة عمران، والآخر للذين كفروا ويتمثل في امرأة نوح وامرأة لوط- عليهما السلام- والغرض من ذلك العظة والاعتبار.

ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين

هذان المثلان ضربهما الله للمؤمنين والكافرين، ليبين أن اتصال الكافر بالمؤمن وقربه منه لا يفيده شيئًا، وأن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئًا مع قيامه بالواجب عليه. فكأن في ذلك إشارة وتحذيرًا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، عن المعصية، وأن اتصالهن به صلى الله عليه وسلم، لا ينفعهن شيئًا مع الإساءة، فقال:{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا }-أي: المرأتان {تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ} وهما نوح، ولوط عليهما السلام.{ فَخَانَتَاهُمَا } في الدين، بأن كانتا على غير دين زوجيهما، وهذا هو المراد بالخيانة لا خيانة النسب والفراش، فإنه ما بغت امرأة نبي قط، وما كان الله ليجعل امرأة أحد من أنبيائه بغيًا، {فَلَمْ يُغْنِيَا}- أي: نوح ولوط {عَنْهُمَا}- أي: عن امرأتيهما { مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ } لهما {ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ }.

امرأة فرعون

ضربَ الله تعالى مثلًا في سورة التحريم امرأةَ فرعون آسيا بنت مزاحم -رحمها الله-، قال تعالى: "وضَرَب اللَّهُ مثَلًا للذِينَ آمنُوا امرَأَتَ فرْعَوْنَ إذْ قالَتْ ربِّ ابنِ لي عِندَكَ بيْتًا في الجنَّةِ ونجِّنِي منْ فرعَوْنَ وعمَلِهِ ونَجِّنِي منَ القَوْمِ الظَّالمِينَ"، وفي هذا المثال ترغيبٌ وحثٌّ للمؤمنين على الصبرِ في الشدائدِ كما صبرَت آسيا على ظلمِ وأذى فرعون.

وفي الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري أنَّ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "كمُلَ مِن الرجَالِ كثيرٌ، ولَم يكمُلْ منَ النِّسَاءِ: إلَّا مَريمُ بِنتُ عمرانَ، وآسِيةُ امرأَةُ فِرعونَ، وفَضلُ عائِشةَ علَى النِّسَاءِ كَفَضلِ الثَّرِيدِ علَى سَائرِ الطَّعامِ".

وقيلَ إنَّها آمنت بموسى -عليه السلام- فكشفَ فرعونُ أمرَها وأمر بقتلِها حتى أنَّه كان يعذَّبها بالشمس كما ورد في الحديث: "كانَتِ امْرأةُ فِرعونَ تعذَّبُ بالشمسِ، فَإذا انْصرَفوا عَنها أظلَّتْها المَلائكةُ بِأجنِحِتِها، وكَانت تَرَى بَيتَها فِي الجنَّةِ".



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