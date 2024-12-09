السجن 10 سنوات لنقاش وزوجته قتلا جارتهما بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله رئيس المحكمة، كل من المتهم " م.ح.م" نقاش بالسجن المؤبد ومعاقية المتهمة زوجته " ع.م.م" ربة منزل بالسجن 10 سنوات،والزمتهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاح المضبوط، لاتهامهم بقتل المجني عليها " ع.م.ع" والشروع في قتل " م.و.ح"بسبب خلافات الجيرة.

الصدر الحكم بعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار عبد المعطي هاشم روحي، والمستشار أمير مجدي منير وسكرتير المحكمة أحمد عبد الرحمن.

نقاش يقتل جارته ويشرع في قتل زوجته

وتعود احداث القضية المقيدة برقم 3219 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان يفيد بقيام المتهمين بالتعدي علي المجني عليهم مما ادي الي وفاة المجني عليها والشروع في قتل الثاني بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه علي اثر خلافات سابقة بسبب الجيرة بين المجني عليها " ع.م.ع" ربة منزل وبين المتهمين " م.ح.م" نقاش وزوجته المتهمة الثانية " ع.م.م" ربة منزل، وتم حل الخلافات من خلال جلسات عرفية،الا أن الخلافات تجددت علي اثر إحضار المتهم الأول أشخاص من سئ السلوك الي العقار محل إقامتهم،وبعد شكوتهم لشاهدي الجلسات العرفية، تعهد المتهم بقتل جاره وزوجته،

واعدا لذلك سكينتين وشوكة صيد،وتربص لهما هو وزوجته حال مرور المجني عليها وزوجها،عند دخولها مدخل العقار حتي قام المتهم الأول وبرفقته المتهمة الثانية بدفع المجني عليه والتعدي عليه بالسلاح الأبيض وإصابته،وبتدخل زوجته المجني عليها لمساعدة زوجها المصاب،تعدي عليها المتهم الأول بطعنها بسلاح أبيض،وتركوهم وفروا هاربين، وعقب نقل المجني عليه وزوجته الي المستشفي توقيت متاثره بإصابتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

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