الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السجن 10 سنوات لنقاش وزوجته قتلا جارتهما بالإسكندرية

محكمة الإسكندرية،
محكمة الإسكندرية، فيتو

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله رئيس المحكمة،  كل من المتهم " م.ح.م" نقاش بالسجن المؤبد ومعاقية المتهمة زوجته " ع.م.م" ربة منزل بالسجن 10 سنوات،والزمتهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاح المضبوط، لاتهامهم بقتل المجني عليها " ع.م.ع" والشروع في قتل " م.و.ح"بسبب خلافات الجيرة. 

الصدر الحكم بعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار عبد المعطي هاشم روحي، والمستشار أمير مجدي منير وسكرتير المحكمة أحمد عبد الرحمن.

نقاش يقتل جارته ويشرع في قتل زوجته 

وتعود احداث القضية المقيدة برقم 3219 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان يفيد بقيام المتهمين بالتعدي علي المجني عليهم مما ادي الي وفاة المجني عليها والشروع في قتل الثاني بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه علي اثر خلافات سابقة بسبب الجيرة بين المجني عليها " ع.م.ع" ربة منزل وبين المتهمين " م.ح.م" نقاش وزوجته المتهمة الثانية " ع.م.م" ربة منزل، وتم حل الخلافات من خلال جلسات عرفية،الا أن الخلافات تجددت علي اثر إحضار المتهم الأول أشخاص من سئ السلوك الي العقار محل إقامتهم،وبعد شكوتهم لشاهدي الجلسات العرفية، تعهد المتهم بقتل جاره وزوجته،

واعدا لذلك سكينتين وشوكة صيد،وتربص لهما هو وزوجته حال مرور المجني عليها وزوجها،عند دخولها مدخل العقار حتي قام المتهم الأول وبرفقته المتهمة الثانية بدفع المجني عليه والتعدي عليه بالسلاح الأبيض وإصابته،وبتدخل زوجته المجني عليها لمساعدة زوجها المصاب،تعدي عليها المتهم الأول بطعنها بسلاح أبيض،وتركوهم وفروا هاربين، وعقب نقل المجني عليه وزوجته الي المستشفي توقيت متاثره بإصابتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اخبار محكمة جنايات الاسكندرية محكمةجنايات الإسكندرية أخبار جنايات الإسكندرية جنايات الأسكندرية اخبار حوادث الإسكندرية

مواد متعلقة

الموت على الطريق.. حكايات حوادث دهس أغضبت المصريين.. ضحية فتوح ومشجعتي الأهلي وفتاة المنوفية ودليفري الإسكندرية «الأبرز»

الأكثر قراءة

قبل هروبه من دمشق بلحظات، آخر أوامر بشار الأسد للجيش السوري

تفاجئ واشتكى من الجيش، تفاصيل اللقاء الأخير للرئيس بشار الأسد قبل الرحيل

تلامس الـ51 جنيها، أسعار الدولار تواصل ارتفاعها بالبنوك (آخر تحديث)

أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

يمهل ولا يهمل، ساويرس يعلق على سقوط بشار الأسد ويرد على سورية بشأن مصر

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

تريزيجيه يصل القاهرة، هل ينهي اتفاقه مع الأهلي؟

الأهلي يتصدر ترتيب دوري الكرة النسائية قبل انطلاق مباريات اليوم

منوعات

المزيد

الشرطة التركية تعتقل مواطنا حاول الانتحار بعد قتل زوجته ونجله

المحيطات تحتفظ بذاكرتها لمدة تتراوح بين عقد وعقدين

الأمن الفيدرالي الروسي يقبض على شبكة احتيالية يديرها إسرائيليان

بالسكتة القلبية، وفاة 6 أشخاص في تصادم سفينتين بـ كوريا الجنوبية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 8-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8-12-2024 في الأسواق؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد 8-12-2024

المزيد

انفوجراف

بمرتبات تصل لـ 15 ألف ريال، وظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهاردة" منذ 18 عامًا.. رحيل الشيخ عطية صقر، وأبعدوه عن لجنة الفتوى لهذا السبب

ما حكم الشرع في الزواج العرفي بدون شهود؟، رد حاسم من مفتي الجمهورية

كم عدد الملائكة التي تأتي بجهنم يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يرد

المزيد
الجريدة الرسمية