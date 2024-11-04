مدير تعليم دمياط يشدد على الانضباط والمتابعة في المدارس

عقد "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية، اليوم الإثنين،لبحث سبل تعزيز العملية التعليمية وضمان انتظامها.

وشدد "وكيل الوزارة" خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف في المدارس، ومنع إجراء أي أعمال صيانة أثناء اليوم الدراسي، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في مدارس التعليم الفني، وخاصة فيما يتعلق بغياب الطلاب.

كما أكد "عمارة" ضرورة تكثيف المتابعة في مدارس التعليم الفني، وتفعيل نظام القدرات وتوعية الطلاب وأولياء الأمور به.

اجتماع وكيل الوزارة مع مديري الإدارات التعليمية

وأشار إلى أهمية مراعاة الوزن النسبي ومواصفات الورقة الامتحانية عند وضع أسئلة الامتحانات، وتفعيل مجموعات الدعم المدرسية لدعم الطلاب الضعاف.

وخلال الاجتماع، استعرض كل مدير إدارة التعليمية آلية إجراء الامتحانات الشهرية والإجراءات المتخذة لضمان سلامتها، كما تم مناقشة السلبيات التي تم رصدها واقتراح الحلول المناسبة لتلافيها في المستقبل.

وفي ختام الاجتماع وجه وكيل الوزارة بعمل مبادرة يتكاتف فيها جميع المعنيين بتعليم دمياط لرفع كفاءة الطلاب الضعاف في القراءة والكتابة، مؤكدًا على أهمية هذه المبادرة في تحسين مستوى الطلاب.