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محافظات

انحراف أتوبيس عن مساره في الأقصر ونجاة 47 راكبا (صور)

جانب من الحادث
جانب من الحادث

وقع حادث مروري قرب مدخل محور اللواء سمير فرج شمال محافظة الأقصر  بعد أن انحرف أتوبيس بداخله 47 راكبا عن مسار الطريق، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية مساء اليوم الاثنين.

تفاصيل حادث انحراف أتوبيس في الأقصر 

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغ للنجدة بوقوع حادث انحراف أتوبيس كان يسير على الطريق الزراعي «القاهرة - أسوان» وبداخله 47 راكبا، وتم الدفع بفرق قوات الحماية المدنية وضباط الشرطة إلى محل الحادث.

نجاة ركاب في حادث انحراف أتوبيس بالأقصر 


وكشفت  التحريات الأولية أنه أثناء السير على الطريق جرى اختلال في قيادة الأتوبيس من السائقين مما أخرجه عن المسار الطبيعي ليصطدم في تبه عالية خلف البلدورات وأعلى مياه الترعة، كما تهشم بعض الزجاج، ونجا 47 راكبًا من الموت المحقق بأعجوبة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

 

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