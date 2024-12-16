تفاصيل زيارة وزير الزراعة إلى الأقصر (صور)

وصل إلى محافظة الأقصر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وقام برفقة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بعقد لقاء مع أهالي ومزارعي قرية البغدادي بمحافظة الأقصر، وعدد من السيدات المعيلات بها.

وزير الزراعة يصل الأقصر



جاء ذلك في مستهل الزيارة التي يقوم بها للمحافظة، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، اللواء أمجد سعدة المستشار المالي للوزير رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور علي حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، وبحضور جان بيير دومارجورى، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر.

وزير الزراعة يوجه بدعم مشروعات صغار المزارعين والمرأة المعيلة وتنويعها وتسويق إنتاجها بالأقصر

وحرص وزير الزراعة خلال اللقاء إلى الاستماع الى قصص النجاح وتجارب المزارعين، والسيدات المعيلات، الخاصة بالاستفادة من أنشطة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، وخاصة مشروعات الإقراض العيني، للبط والماعز والنحل، والتي تستهدف خلق فرص عمل، وزيادة دخل المرأة المعيلة، وتنمية مهاراتها وتحسين دخلها، ومستوى معيشتها.

وزير الزراعة يتفقد القرية النموذجية في الأقصر



كما تفقد وزير الزراعة أيضًا، الجهود التي نفذها الجهاز بالقرية، لتحويلها إلى قرية نموذجية، حيث تشمل تلك الجهود، نماذج لتوحيد الحيازات، وتطوير الري، ومحطة طاقة شمسية.



وأكد فاروق حرص الدولة المصرية، على تقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، مشيرًا إلى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير وتنمية الريف المصري "حياه كريمة"، والجهود التي تم بذلها في القرى المصرية.

وأشار وزير الزراعة إلى استمرار جهود وزارة الزراعة في التواصل الدائم المستمر والسريع مع المزارعين في القرى والحقول، والاستماع إلى مشاكلهم لافتا إلى أن هناك توجيهات إلى كافة المسئولين بوزارة الزراعة بتكثيف التواجد وتقديم الدعم الفني للمزارعين، وعلاج أي مشكلات تواجه المزارعين.

ووجه "فاروق"، باستمرار جهود الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة في المناطق المستفيدة، وتقديم المزيد من الدعم للمرأة المعيلة، والتنسيق والتعاون مع البنك الزراعي المصري، ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن، لتنمية هذه المشروعات وتنويعها وتسويق إنتاجها.

زيادة إنتاجية القمح بمساحة 402 فدان في الأقصر

ومن جانبه قال الدكتور علي حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، أنه تم تنفيذ نشاط توحيد الحيازات بالقرية، بهدف زيادة الإنتاجية، من خلال توحيد الحيازات الزراعية الصغيرة، حيث تم تنفيذ هذا النشاط لمحصول القمح بمساحة 402 فدان، والذرة بمساحة 200 فدان، لافتا إلى أنه تم العمل أيضًا على تحسين كفاءة الري، بهدف الحفاظ على الموارد المائية وتقليل تكاليف الري، حيث تم تطوير 3 مساقي فرعية وتركيب محطتي طاقة شمسية لخدمة 51 فدان.



وأضاف أن نشاط تحسين كفاءة الإنتاج الحيواني،يهدف إلى توفير مصادر دخل بديلة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال تقديم قروض عينية لتربية البط الماعز والنحل، حيث بلغ إجمالي عدد قروض البط حوالي 1172 قرض، والنحل 6 قروض، والماعز 145 قرض، لافتا إلى أن جميعها ساهمت في زيادة وتحسين دخول المستفيدين والمستفيدات.

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