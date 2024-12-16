بيان رسمي من نادي الشرقية بشأن طرد اللاعب أحمد متولي من الاستراحة

أصدر نادي الشرقية الرياضي، برئاسة الدكتور حمدي مرزوق رئيس النادي، بيانا منذ قليل بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن طرد اللاعب أحمد متولي نجم الفريق الأول بالنادي، من استراحة اللاعبين وتعنت إدارة النادي ضده وعدم صرف مستحقاته المتأخرة.

وجاء البيان كالتالي:- بخصوص ما أثير مؤخرًا على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن اللاعب أحمد متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، عن عدم حصوله علي مستحقاته وطرده من استراحة اللاعبين وتعنت إدارة النادي ضده، على غيرالحقيقة والتي تتخلص في الآتي:-

الشرقية تتعاقد مع اللاعب احمد متولي في شهرسبتمرالماضي

1️⃣ تم التعاقد النادي مع اللاعب المذكورفي شهر سبتمبر الماضي مع نهاية فترة الإعداد، وتم تسليمه شيك بمقدم عقد الموسم الأول، بالإضافة إلي حصوله علي القسط الأول من عقده في العاشر من شهرأكتوبر الماضي، وكذلك جزء من قسطه لدى النادي عن شهر نوفمبر 2024، بما يعادل 48 ألف وخمسمائة جنيه حتى كتابة هذا البيان، ولم يبقى له لدى النادي إلا الجزء المتبقى من قسط شهر نوفمبر.

اللاعب احمد متولي،فيتو

مشاجرة مع أحد كباتن الفريق قبل مباراة مهمة

2️⃣ أما بخصوص واقعة إيقافه تعود إلي قيامه بمشاجرة مع أحد كباتن الفريق وكان هذا ليلة مباراة مهمة للفريق، وعند تدخل المدير الفني تجاوز معه في الحديث ولم يعترف بخطأه مما استدعى المدير الفني للفريق بتقديم مذكرة لمجلس الإدارة بإيقاف اللاعب وتحويله للتحقيق، وبالفعل تم إجراء التحقيق مع اللاعب والأمر معروض على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه من قرارات بشأن اللاعب بناء على نتيجة التحقيقات.

استدعاء طبيب النادي للكشف على حالة اللاعب

3️⃣ فيما يتعلق بواقعة مرض اللاعب مساء أمس نود أن نوضح أن اللاعب المذكوركان خارج النادى مع بعض زملاءه من الفريق لوقت متأخر من الليل وعند عودته إلى استراحة النادى شعر بحالة دوار وتم نقله إلى مستشفى المبرة بواسطة زملائه وبعد أقل من ساعة خرج من المستشفى إلى استراحة النادى وعند علم المسؤولين بالنادى بماحدث فى الصباح تم استدعاء طبيب النادى للكشف على اللاعب والإطمئنان عليه وهو موجود داخل استراحة اللاعبين وهو فى كامل عافيته ولكن زيادة اطمئنان أمر الطبيب بعمل رسم قلب للاعب وبالفعل تم اصطحابه بصحبة إداري الفريق لأحد المراكز المتخصصة بمدينة الزقازيق وتم عمل رسم القلب المطلوب الذى أظهر أن اللاعب لا يعاني من أى مشاكل صحية، وما زال اللاعب متواجد بإستراحة اللاعبين بالنادي وبحالة صحية جيدة جدًا.

حملة على الفيس بوك لإنقاذ لاعب الشرقية خوفًا من مصير أحمد رفعت

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" في وقت سابق حملة لإنقاذ لاعب نادي الشرقية الرياضي الحالي أحمد متولي، من خلال هاشتاج "انقذوا أحمد متولي" بعد نقله لإحدى المستشفيات الكائنة بمدينة الزقازيق، بسبب إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة لتعرضه لضغوط نفسية كبيرة، بعد منعه من خوض التدريبات مع الفريق وطرده من استراحة النادي وعدم سداد كافة مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادى ومطالبة الإدارة له بإحضار عروض للرحيل في يناير.

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