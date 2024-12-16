حملة على الفيس بوك لإنقاذ لاعب الشرقية خوفًا من مصير أحمد رفعت

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"حملة لإنقاذ لاعب نادي الشرقية الرياضي الحالي أحمد متولي، من خلال هاشتاج "انقذوا أحمد متولي" بعد نقله لإحدى المستشفيات الكائنة بمدينة الزقازيق، بسبب إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة لتعرضه لضغوط نفسية كبيرة، بعد منعه من خوض التدريبات مع الفريق وطرده من استراحة النادي وعدم سداد كافة مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادى ومطالبة الإدارة له بإحضار عروض للرحيل في يناير.

خوفا من مصير أحمد رفعت..حملة لإنقاذ حياة نجم الفريق

من جانبهم، تفاعل العديد من رواد "فيس بوك" مع الحملة، مطالبين أصحاب الضمائر التدخل لإنقاذ اللاعب من الموت والتى تأتى بالتزامن مع حالة الصدمة الكبيرة التي يعيشها الجميع بالوسط الكروي المصري حتى الآن على إثر وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر المفاجئة بسبب تعرضه لضغوط نفسية عنيفة تسبب في تعرضه للإصابة بأزمة قلبية في الملعب في وقت سابق.

فيما أوضح الدكتور محمود عبد الفتاح المدير التنفيذى لنادى الشرقية الرياضي، أن اللاعب قد حصل في وقت سابق على 40% من عقده بخلاف حصوله على القسط الأول وجزء من القسط الثاني بحسب- قوله

لاعب نادى الشرقية الرياضي الحالي أحمد متولي،فيتو1

المدير التنفيذى لنادى الشرقية الرياضي يكشف سبب الأزمة

وأضاف عبد الفتاح في تصريحات خاصة لفيتو: "المدير الفني الحالي للفريق الأول الكابتن محمود خليل استبعد اللاعب بعد إحدى المباريات الرسمية بعد مشادة كلامية بينهما، وأصبح حاليا خارج حساباته ولا دخل لإدارة النادى بالأمور الفنية" لافتا أنه بحسب اللوائح لا يحق للمذكور التواجد في استراحة النادى.

وتابع المدير التنفيذى للنادى:" قمت بزيارة اللاعب برفقة طبيب الفريق بعد إصابته بارتفاع بضغط الدم وأصبحت حالته حاليا مطمئنة.. كل لاعبي الفريق الأول لهم مستحقات مالية متأخرة لدى النادى وليس اللاعب المذكورفقط..رئيس النادى يعمل في أجواء صعبة جدا لايتحملها أقوى الرجال من مشاكل مادية أومالية ومشاكل تعاقدات ومع ذلك يحاول بشتى الطرق لحلها في الوقت الراهن".

عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الشرقية الرياضي

نادى الشرقية الرياضي، وأعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية لنادي الشرقية الرياضي، في وقت سابق عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعيّة العمومية للنادي وبالتالي تحويل الميزانية إلى الجهة الإدارية وفقا للوائح.

وأغلق باب التسجيل للأعضاء في تمام الساعة السابعة وفقًا للمواعيد المحددة.

لاعب نادى الشرقية الرياضي الحالي أحمد متولي،فيتو

وتم السماح باستمرار الأعضاء المتواجدين داخل الخيمة المخصصة للتسجيل، وفقًا للائحة لحين انتهائهم من التسجيل في كشوف الحضور.

انعقاد إجراءات الجمعية العمومية العادية لنادي الشرقية الرياضي

وشهد الدكتورمحمود عبد العظيم وكيل الوزارة انعقاد إجراءات الجمعية العمومية العادية لنادي الشرقية الرياضي الجمعة الماضية، والتي جرت تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار نبيل فهمي وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وتوجيهات وكيل الوزارة وإشراف الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة وأنور الزق مدير إدارة الهيئات وهشام عبد الواحد مدير إدارة الهيئات الرياضة والسيد الشبراوي مدير إدارة الأداء الرياضي والدكتور عمرو حجازي معاون وكيل الوزارة للرياضة.

بنود التصويت الخاصة بالجمعية العمومية (جدول أعمال الجمعية العمومية )

وتضمنت بنود التصويت الخاصة بالجمعية العمومية (جدول أعمال الجمعية العمومية ) حيث بدأت الإجراءات الخاصة بالجمعية في تمام الساعة التاسعة وحتي الساعة السابعة مساءً بتشكيل اللجان الخاصة وعددها 21 لجنة اقتراع واستمرت اللجان بالقيام بأعمال التصويت الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية حتي الساعة السابعة مساء الي ان تم إعلان عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية من قبل هيئة الإشراف.

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