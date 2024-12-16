الإثنين 16 ديسمبر 2024
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حوادث

حملة أمنية في أسوان تنفذ 678 حكما قضائيا وتضبط 28 كيلو مخدرات

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 20 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين بحوزة 4 متهمين"لـهم معلومات جنائية".
 

كما ضبط قطعتين سلاح نارى غير مرخصة عبارة عن( 2 بندقية آلية – 5 خزينة آلية - عدد من الطلقات)  تنفيذ 678 حكم قضائى متنوع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

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