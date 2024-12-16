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رياضة

مقعد النائب يثير أزمة جديدة داخل اتحاد الجودو

مجلس إدارة اتحاد
مجلس إدارة اتحاد الجودو، فيتو

الجودو، سيطرت الصراعات على مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة محمد مطيع، بعد أيام قليلة من انتخاب المجلس في دورته الحالية 2024-2028 خلال الجمعية العمومية التي عقدت في 22 نوفمبر الماضي.

أزمة جديدة داخل اتحاد الجودو

وعلمت "فيتو"، أن الصراعات اشتعلت داخل مجلس إدارة اتحاد الجودو، بسبب رغبة العديد من الأعضاء في تولي مهمة نائب رئيس الاتحاد خلال الدورة الحالية.

وكشف مصدر أن كل من، طارق عز الدين وحسام عوض الله وإيهاب أبوزيد وأحمد عبد الحميد، أعلنوا رغبتهم في تولي منصب نائب الرئيس، وهو ما أسفر عن أزمة أجلت اتخاذ القرار.

تشكيل مجلس إدارة اتحاد الجودو

وتنص لائحة اتحاد الجودو، على تشكيل مجلس الإدارة من رئيس و7 أعضاء، على أن يتم تعيين أحد الأعضاء نائبا للرئيس من خلال التصويت داخل اجتماع مجلس الإدارة.

وأثارت الأزمة علامات الاستفهام حول طبيعة العلاقة بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومدى التوافق بينهما، خاصة وأن جميع الأعضاء لم يكونوا ضمن قائمة واحدة في الانتخابات.

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الجودو اتحاد الجودو محمد مطيع طارق عز الدين إيهاب أبوزيد

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