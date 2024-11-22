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بالعلامة الكاملة، اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد الجودو

اتحاد الجودو، فيتو
اتحاد الجودو، فيتو

الجودو، اكتمل منذ قليل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الجودو، المقرر إقامته اليوم الجمعة، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مهمة إدارة شئون الاتحاد لـ4 سنوات مقبلة.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية حضور 34 هيئة من أصل 34 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

وتقام الجمعية العمومية في القاعة الرئيسية في مقر اللجنة الأولمبية المصرية داخل ستاد القاهرة.

 

الجمعية العمومية لاتحاد الجودو

 وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الجودو 34 هيئة وهي، “نادي الطيران، الشمس، العبور، سموحة، الجيش، الزهور، المؤسسة العسكرية بالهايكستب، الزمالك، أصحاب الجياد، الاتحاد السكندري، الرواد، الحوار، 23 يوليو، وادي دجلة، المؤسسة العسكرية بالمنيا، المؤسسة العسكرية بأسيوط، مدينة نصر، الناصرية، اتحاد الشرطة، الشال والمنشية، الصيد الدقي، المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية، جزيرة الورد، الرباط والانوار، صيد المحلة، تجديف منصورة، المؤسسة العسكرية بالإسكندرية، بورسعيد، سبورتنج، جلدية، المؤسسة العسكرية بالسويس، هليوبوليس، بلدية المحلة، ومليج“

وحسب اللائحة يتشكل مجلس إدارة اتحاد الجودو من رئيس و7 أعضاء، يتم انتخابهم في اجتماع الجمعية العمومية اليوم.

 

قائمة المرشحين في انتخابات اتحاد الجودو

ويتنافس على رئاسة الاتحاد كل من:

مرزوق علي - أحمد الهجرسى - هشام مصباح - محمد مطيع - أحمد صابر - محمد مصطفى.

ويتنافس على العضوية كل من:

طارق محمد - حسام الدين صالح - أحمد إبراهيم - عمرو مكرم - هشام عبد العزيز - فوزي الهلباوي - هشام دسوقي - خالد المعتز - عصام الدين عامر - طارق صلاح الدين - خالد جميل - مصطفى مجدي غريب - عمر عبد العظيم - أحمد عبد الحميد - عمرو أشرف محجوب - محمد سيد - إيهاب أبوزيد - محمد أشرف - ياسر أحمد - ياسر عبد العزيز - أحمد رياض المنشاوي.

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