محمد مطيع رئيسًا لاتحاد الجودو

الجودو، فاز محمد مطيع برئاسة مجلس إدارة اتحاد الجودو، في الانتخابات المقامة حاليا بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، بعد حصوله على ثقة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.

وحصد مرزوق 18 صوتا من أصل 34 صوتًا في الجمعية العمومية لاتحاد الجودو؛ ليضمن البقاء لدورة انتخابية جديدة تنتهي بختام المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية حضور 34 هيئة من أصل 34 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

الجمعية العمومية لاتحاد الجودو

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الجودو 34 هيئة وهي، “نادي الطيران، الشمس، العبور، سموحة، الجيش، الزهور، المؤسسة العسكرية بالهايكستب، الزمالك، أصحاب الجياد، الاتحاد السكندري، الرواد، الحوار، 23 يوليو، وادي دجلة، المؤسسة العسكرية بالمنيا، المؤسسة العسكرية بأسيوط، مدينة نصر، الناصرية، اتحاد الشرطة، الشال والمنشية، الصيد الدقي، المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية، جزيرة الورد، الرباط والانوار، صيد المحلة، تجديف منصورة، المؤسسة العسكرية بالإسكندرية، بورسعيد، سبورتنج، جلدية، المؤسسة العسكرية بالسويس، هليوبوليس، بلدية المحلة، ومليج“

قائمة المرشحين في انتخابات اتحاد الجودو

ويتنافس على رئاسة الاتحاد كل من:

مرزوق علي - أحمد الهجرسى - هشام مصباح - محمد مطيع - أحمد صابر - محمد مصطفى.

ويتنافس على العضوية كل من:

طارق محمد - حسام الدين صالح - أحمد إبراهيم - عمرو مكرم - هشام عبد العزيز - فوزي الهلباوي - هشام دسوقي - خالد المعتز - عصام الدين عامر - طارق صلاح الدين - خالد جميل - مصطفى مجدي غريب - عمر عبد العظيم - أحمد عبد الحميد - عمرو أشرف محجوب - محمد سيد - إيهاب أبوزيد - محمد أشرف - ياسر أحمد - ياسر عبد العزيز - أحمد رياض المنشاوي.

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