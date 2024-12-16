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رياضة

القماطي: إعادة تشغيل بحيرة النزهة بالإسكندرية بدعم من الاتحاد الدولي للتجديف

شريف القماطي، فيتو
شريف القماطي، فيتو

التجديف، تلقى مسئولو الاتحاد المصري للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطي، موافقة الاتحاد الدولي للعبة على دعم عملية إعادة تشغيل بحيرة النزهة بالإسكندرية، بعد توقفها لفترة استمرت 7 سنوات كاملة.

إعادة تشغيل بحيرة النزهة للتجديف

ومن المقرر أن يبدأ العمل على إعادة تشغيل بحيرة النزهة خلال الفترة المقبلة بدعم كامل من الاتحاد الدولي للعبة، من أجل استضافة تدريبات المنتخبات الوطنية وأندية الإسكندرية وأيضا البطولات المختلفة.

تصريحات رئيس اتحاد التجديف

ومن جانبه قال اللواء شريف القماطي، أن بحيرة النزهة كانت واحدة من ملاعب التدريب الهامة للمنتخبات الوطنية وأندية الإسكندرية، وأن إعادة تشغيلها مرة أخرى يعد نجاحا خاصة وأن كافة التكاليف سيتحملها الاتحاد الدولي.

وقال "القماطي"، أن الاتحاد المصري يسير وفق خطة تطوير وضعها مجلس الإدارة من أجل إعادة التجديف المصري لمنصات التتويج الأفريقية والعالمية، وأن استغلال كافة الإمكانيات ومنها بحيرة النزهة أمر ضروري من أجل توفير المناخ المناسب للمنتخبات الوطنية والأندية.

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