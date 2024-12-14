التجديف، مصطفى قنديل يعلن اعتزاله اللعب الدولي

التجديف، أعلن مصطفى قنديل، لاعب المنتخب الوطني للتجديف، اعتزاله اللعب الدولي مع المنتخب الوطني.

وأوضح قنديل عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيعود لاستكمال مسيرته المهنية كطبيب مقيم في قسم جراحة الكلى والمسالك البولية بمستشفى قصر العيني، بعد انتهاء فترة تجنيده.

بدأ قنديل مسيرته في رياضة التجديف عام 2012 مع نادي المقاولون العرب، وحقق أول بطولاته بفوزه ببطولة الجمهورية وكأس مصر.

وشارك في العديد من البطولات على مدار مسيرته الرياضية، وحقق عدد من الإنجازات البارزة، أهمها الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولات إفريقيا.

ووجه قنديل الشكر لكل من آمن به ودعمه طوال مشواره الرياضي، مؤكدًا أن قراره الحالي يمثل محطة جديدة في حياته، مضيفا "لا أحد يعلم ما يخبئه المستقبل".

يُذكر أن مصطفى قنديل يُعد من أبرز لاعبي التجديف المصريين، حيث مثّل مصر في مختلف المراحل العمرية وترك بصمة مميزة في هذه الرياضة .

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