سيد علي: تدفق المعلومات شبة معدوم ونحن في أزمة حقيقية

قال الإعلامي سيد علي، إن الجيل الجديد من الصحفيين مظلوم؛ لأن مساحة الحرية حاليا محدودة، وتتدفق المعلومات شبه معدوم خاصة في ظل وجود المتحدث الإعلامي الرسمي للمصادر.

المؤتمر العام السادس بنقابة الصحفيين

وأضاف الإعلامي سيد علي قائلا: نحن في أزمة حقيقية، لأن تتدفق المعلومات هي في الأساس حق إنساني ولا يقتصر على الصحفيين فقط، لأن الصحفي في الأساس يحصل على المعلومة لنشرها وعرضها للجمهور.

أسباب ظهور الشائعات

وأكد أنه في ظل غياب المعلومة من مصدرها يجعل ذلك سبب من أسباب ظهور الشائعات، مشيرا إلي أنه لا يمكن أن يكون هناك إبداع أو مهنية أو إعلام في ظل غياب المعلومة المدققة.

وانطلقت منذ قليل جلسة حرية تداول المعلومات علي ضوء الاستحقاق الدستوري وتطورات المهنة، بقاعة أمين الرافعي زهيري بالدور الثالث، بالمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين باليوم الثاني، وذلك بمشاركة الدكتورة عواطف عبد الرحمن، وسيد علي، مجدي حلمي، النائب محمد عبد العليم، والنائب أميرة صابر، وأحمد راغب، ومحمد عبدالسلام ويديرها الإعلامي حسين عبد الغني.

وكانت نقابة الصحفيين افتتحت أول أمس السبت، المؤتمر السادس للصحافة المصرية، الذى تنعقد جلساته فى الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالى.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التى تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة إلى إعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذى شارك فيه أكثر من 1000 صحفي.

ووجهت نقابة الصحفيين الدعوة لجموع الصحفيين المصريين للمشاركة فى المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بالمهنة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول إلى توصيات معبرة عن الصحافة وأوضاع الصحفيين.

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