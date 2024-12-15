الأحد 15 ديسمبر 2024
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عصام كامل

سياسة

عصام كامل: الوسيط الإعلامي الجديد صنع حالة من "الإرهاق المعلوماتي" (صور)

عصام كامل
عصام كامل

أكد الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير فيتو خلال كلمته بجلسة «آليات تطوير المحتوي وإشكاليات الثورة الرقمية» إحدى جلسات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، المنعقد من الفترة ١٤ وحتى ١٦ ديسمبر الجاري، أن الوسيط الجديد في الإعلام والميديا صنع ما يُسمى بالإرهاق المعلوماتي، أرهق المؤسسات التي تعمل وفقًا للأساس المهني المدقق، والمؤسسات التي تعمل وفقًا للمعايير  للمهنية.

قال  كامل، إنه عندما  كان المنبر وسيطًا إعلاميا  كان  القائم بالاتصال وهو هنا الخطيب  يتوفر فيه مواصفات معينة حتى يستطيع توصيل رسالته.

والآن هناك وسيط جديد يفرض اشتراطات جديدة على المهنة، لا يمكن استخدام القائم بالاتصال أدوات الاتصال الذي كان يستخدمها مع الاتصال الشفهيّ الذي كان فيه التواصل بشكل مباشر.

وما ظهر بعده من  وسائل الإعلام الجماهيرية التي صنعت الصحافة بأشكالها الجديدة، ومدارسها الكبرى على اختلافها، والتي لا توجد دراسات تستطع أن تحدد مواصفات قارئها، وكذلك الإذاعة والتليفزيون.

 


وأشار إلى أن أرقام لها متوسطات شبه ثابتة، ظهر معها مصطلح «صناعة  الولاء»،  في المؤسسات المختلفة، قائلا: "صحيح هناك تنافس شرس مع ما يعرف بـ one man crew» ولكن في النهاية لا يستطيع أن يستمر لأنه لا يطبق المعايير، ولا يؤمن بالحق في المعرفة وما هي مواصفاتها، ولا يعترف  بمبدأ الأمانة والمسئولية، موضحًا أن هناك خلطا لدى بعض الصحفيين بين كونه رجل سوشيال ميديا وبين كونه صحفيا تحكمه قواعد ومعايير مهنية.


وأوضح كامل أن الوسيط الجديد يجعلنا نرى  القارئ رأى العين، ونستطيع أن نحدد  احتياجاته ومتطلباته التي ممكن أن  نعمل عليها، وهو الأمر الذي تفتقده الأدوات والوسائط القديمة.


وتتطرق كامل إلى مشكلة الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن الوسيط الجديد ليس لديه أي معايير أو أي قيم نشر، أو أبجديات مهنة، ويزاحم  المؤسسات المهنية، ونحن لا تستطيع تجاهله، ولابد أن  نعمل على مواجهته.

 وعن ملف الاستدامة الرقمية قال: "أصبح  وجودها ضروريًا، وكل الأنشطة في المؤسسات المختلفة، لابد أن نضعها في الحسبان، ويجب أن تسهم  المؤسسات وتتعاون سويًا في هذا الملف، وكذلك يجب أن تتدخل نقابة الصحفيين من خلال إعداد دورات تدريبية عن الاستدامة الرقمية.

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الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير فيتو المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

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