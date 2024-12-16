الإثنين 16 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمخابز بالشرقية

حملات رقابية مكثفة
حملات رقابية مكثفة على الأنشطة التجارية

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة العمل على تاصيل اقرار القانون وهيبة الدولة .

تموين الشرقية: ضبط 6 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

 

 

 حملة تمويية على المحال التجارية والمخابز

وقامت حملة تموين قطاع الجنوب برئاسة عاطف عراقي وعادل عبد العزيز من مفتشي المديرية، والدكتور إبراهيم سلام إبراهيم رئيس قطاع تموين الشرق، بشن حملة تموينية على المحال التجارية وذلك بدائرة مركز الزقازيق، وأسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين.   

تموين الشرقية يضبط 1228 لتر سولار مجهول المصدر

ومما حررته الحملة  محضرين  لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع بالمحل و11 محضر جنح عدم ممارسة نشاط لتجار تموينين وعدم الإعلان عن الأسعار كما تم تحرير (149) محضرًا خلال الحملات التموينية المفاجئة على الأنشطة التجارية مقسمة مابين حاضرضد المخابز البلدية والسياحية واخرى في مجال الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جهاز حماية المستهلك المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين محافظة الشرقية الطب البيطري مديرية الصحه الحملات الرقابية والتفتيشية

مواد متعلقة

تموين الشرقية يضبط 1228 لتر سولار مجهول المصدر

تموين الشرقية: ضبط 6 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

تموين الشرقية: ضبط 5 أطنان مخصبات زراعية مجهولة المصدر بأبوكبير

تموين الشرقية: ضبط 7 أطنان أعلاف مجهولة المصدر بكفر صقر

الأكثر قراءة

سيارات إسعاف ومطافئ ومصابين، ماذا حدث داخل مدرسة هشام شتا بالجيزة؟ (صور)

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

نواب يرفضون قرضًا بـ2 مليار دولار: ارحموا الشعب من القروض

أول تصريح منسوب للأسد بعد هروبه من سوريا

قبل جلسة التوقيع، تفاصيل عقد جروس مع الزمالك

أخبار الأهلي، جلسة معلول وتأمين خليفة كولر وتحرك جديد لضم تريزيجيه

بعد رفع العلم الأمريكي فوق مدينة كوباني، ما هي عين العرب وأهميتها للفصائل الكردية؟

كيف دافع وزير المالية عن الحكومة بعد هجوم النواب بسبب الاقتراض؟

منوعات

المزيد

وول ستريت: إيلون ماسك لا يستطيع الوصول للبيانات السرية الخاصة بشركة SpaceX

بعد عقود من الثبات، تحرك أكبر جبل جليدي في العالم

وكالة الفضاء الروسية تحتفل بمرور 40 عاما لإطلاق مهمات "فيجا" لاستكشاف الزهرة

عمارة بوسط البلد تسبب رعبًا للسكان، آيلة للسقوط ومسنودة بخشبة، والنشطاء: الناس هتموت (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين 16-12-2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الاثنين 16-12-2024 بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين 16-12-2024

أسعار الشوفان اليوم الإثنين 16- 12- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من 240 لـ 395 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المأذون في المنام وعلاقته بالترقية في العمل قريبًا

أسماء سورة المرسلات وفضلها والأحاديث التي وردت فيها

محمد سيد طنطاوي يوضح دلائل وجوب إخلاص العبادة لله

المزيد
الجريدة الرسمية