حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمخابز بالشرقية

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة العمل على تاصيل اقرار القانون وهيبة الدولة .

حملة تمويية على المحال التجارية والمخابز

وقامت حملة تموين قطاع الجنوب برئاسة عاطف عراقي وعادل عبد العزيز من مفتشي المديرية، والدكتور إبراهيم سلام إبراهيم رئيس قطاع تموين الشرق، بشن حملة تموينية على المحال التجارية وذلك بدائرة مركز الزقازيق، وأسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين.

ومما حررته الحملة محضرين لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع بالمحل و11 محضر جنح عدم ممارسة نشاط لتجار تموينين وعدم الإعلان عن الأسعار كما تم تحرير (149) محضرًا خلال الحملات التموينية المفاجئة على الأنشطة التجارية مقسمة مابين حاضرضد المخابز البلدية والسياحية واخرى في مجال الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص.

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