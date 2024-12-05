الخميس 05 ديسمبر 2024
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توفي فجأة بعد إنقاذ والده من الموت، جمال شعبان يكشف قصة حزينة لمريض ذبحة صدرية

أنقذ والده المريض
أنقذ والده المريض وفاجأته الوفاة، فيتو

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن قصة مؤلمة لإحدى مرضاه، “عم رشاد”، الذي أتى إليه منذ 3 سنوات مع ابنه الشاب محمد، وكان عم رشاد يعاني من ذبحة صدرية، كان يخشى أن يتم إجراء عملية قسطرة له بالقلب.

حكاية عم رشاد الحزينة 

الغريب أن محمد ابن عم رشاد، الذي كان يعاني من ذبحة صدرية، لم يكن يعاني من أي شيء، وأصر أن يتم إجراء عملية القسطرة القلبية لوالده حتى لا تؤدي الذبحة الصدرية لوفاته، وبالفعل تم إجراء العملية لعم رشاد، وعاش الأب المريض.

حكاية عم رشاد الحزينة، فيتو
حكاية عم رشاد الحزينة، فيتو


غير أن الأقدار جاءت عكس التوقعات، فالشاب محمد الباحث بالآثار، ٣١ عامًا، داهمته سكتة قلبية ومات فجأة في ريعان شبابه، بعد أن أقنع والده المريض عم رشاد الذي كان خائفًا من إجراء عملية القسطرة القلبية، بإجراء القسطرة، وبالفعل عاش الأب المريض، لكن الوفاة كانت قدر ابنه الشاب، الذي توفي فجأة.
القصة المؤلمة لعم رشاد وابنه يسردها الدكتور جمال شعبان قائلًا: "وفي قصة عم رشاد موعظة وإرشاد، من حوالي ٣ سنوات عم رشاد جات له ذبحة صدرية، وكان خايف يعمل القسطرة، ومعاه ابنه محمد باحث الآثار، اللي بيعمل ماجستير في الآثار".

توفي الابن الشاب وعاش والده المريض

وتابع جمال شعبان حكاية عن رشاد المؤلمة قائلًا: "صمم، الشاب محمد، إني أعمل لوالده القسطرة والدعامات، لأن عم رشاد كان خايف ومتردد، عم رشاد نجا من الذبحة ونجحت العملية".
وتكتمل الحكاية المؤلمة في الزيارة الثانية لعم رشاد، حيث قال جمال شعبان: "عم رشاد جالي لوحده لتاني مرة، من غير الباحث محمد، البالغ من العمر ٣١ عامًا، لأن ابنه محمد مات فجأة، وبدون مقدمات بسكتة قلبية".

 

وبحزن شديد قال جمال شعبان: "وكان، الشاب محمد، خلاص علي وشك يناقش رسالة الماجستير، لكن الأجل لم يمهله، ولم يفرح به عم رشاد".

أما المؤلم أيضًا في حكاية عم رشاد، والذي يسرده الدكتور جمال شعبان "وكمان عم رشاد اكتشف أن محمد باع عربيته الخاصة من غير ما يعرف والده، علشان يتكفل بتكاليف العملية".

واختتم جمال شعبان حكايته الحزينة قائلًا: "ربنا يصبرك يا عم رشاد، ويتقبل محمد ابنك البار في جناته، ربنا معاك يا عم رشاد، ودعواتكم لابنه".

وباء العصر يسبب وفاة الفجأة

جدير بالذكر أن الدكتور جمال شعبان كشف عن وباء العصر، الذي يتسبب في زيادة موت الفجأة بين الشباب والأصحاء، مؤكدًا وجود علاقة بين كهرباء القلب والسكتة القلبية، التي تسبب الوفاة المفاجئة.

موت الفجأة يداهم الشباب، فيتو
موت الفجأة يداهم الشباب، فيتو


أكد الدكتور جمال شعبان أن "كهرباء القلب والسكتة القلبية المفاجئة وباء العصر... كل يوم  نسمع عن  فلان الله يرحمه، شاب صغير مات فجأة وهو نايم، فجأة وعمره ما اشتكى من حاجة طبية، والسبب غالبا اختلال مفاجئ في كهرباء القلب ‏Sudden nocturnal cardiac death".

وقال جمال شعبان: "نعوذ بك  يا رب من موت الفجأة، وكثرة الموت المفاجئ من علامات الساعة، من هنا تأتي أهمية رسم القلب العادي وبالمجهود، وفحص القلب بالموجات الصوتية والرنين المغناطيسي، وأحيانًا الدراسة الفيسيولوچية لكهرباء القلب".
 

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