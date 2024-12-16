الإثنين 16 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هشام يونس: بدل التدريب والتكنولوجيا أصبح جزءا من دخل الصحفي (صور)

هشام يونس، فيتو
هشام يونس، فيتو

 قال هشام يونس عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، إن بدل التدريب والتكنولوجيا أصبح جزء من الدخل خاصة مع الظروف الحالية التي يعاني منها الجميع.

جهات التدريب الدولية 

 وأضاف يونس، خلال كلمته في المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، أننا سنكون منفتحين على جهات التدريب الدولية ولكن بضوابط محددة  وبالتوافق مع أجهزة الدولة المصرية.

تأثير الصحافة في التغيير

 وأوضح أنه لا يمكن لأحد أن يقلل من تأثير الصحافة بشكل عام في التغيير، لأنها تترك أثرا كبيرا في الشارع والمسؤولين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هشام يونس جهات التدريب الدولية المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين تأثير الصحافة بدل التدريب والتكنولوجيا

مواد متعلقة

القيد من واقع تجربة عملية، ورقة عمل لحسين الزناتي بالمؤتمر السادس لنقابة الصحفيين

جمال فهمي يطالب الصحفيين بتشكيل لجنة لتلقي شكاوي الجمهور

هشام يونس: نظام القيد بنقابة الصحفيين يحتاج إلى إعادة بناء

حمدي رزق: الصحافة مهنة انحياز بامتياز

محمد نجم: زيادة بدل التكنولوجيا الحل الأمثل لتحسين دخل الصحفيين

برنامج المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

نواب يرفضون قرضًا بـ2 مليار دولار: ارحموا الشعب من القروض

قبل جلسة التوقيع، تفاصيل عقد جروس مع الزمالك

موقف الأهلي من التعاقد مع نجم ريال مدريد السابق

الفتح السعودي يعلن انضمام أحمد مجدي لجهاز جوميز

كيف دافع وزير المالية عن الحكومة بعد هجوم النواب بسبب الاقتراض؟

القنوات المجانية الناقلة لحفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024

مصر والأردن تتطلعان لمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات

منوعات

المزيد

بعد عقود من الثبات، تحرك أكبر جبل جليدي في العالم

وكالة الفضاء الروسية تحتفل بمرور 40 عاما لإطلاق مهمات "فيجا" لاستكشاف الزهرة

عمارة بوسط البلد تسبب رعبًا للسكان، آيلة للسقوط ومسنودة بخشبة، والنشطاء: الناس هتموت (فيديو)

هزيمة مرشحة عربية الأصل بمسابقة ملكة جمال فرنسا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الاثنين 16-12-2024 بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين 16-12-2024

أسعار الشوفان اليوم الإثنين 16- 12- 2024 في الأسواق

1635 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 16-12-2024

المزيد

انفوجراف

من 240 لـ 395 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة المرسلات وفضلها والأحاديث التي وردت فيها

محمد سيد طنطاوي يوضح دلائل وجوب إخلاص العبادة لله

أسماء سورة المعارج وسبب التسمية وفضلها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية