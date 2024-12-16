حمدي رزق: الصحافة مهنة انحياز بامتياز

قال الكاتب الصحفي حمدي رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة: إن مهنة الصحافة هي مهنة انحياز بامتياز.

المؤتمر العام السادس بنقابة الصحفيين

وأضاف عضو الهيئة الوطنية للصحافة خلال جلسة احتياجات القارئ وتحديات الدقة وموضوع التناول بـ المؤتمر العام السادس بنقابة الصحفيين:" مهنتنا هي مهنة انحياز بامتياز، وتتعدد أوجه الانحياز سواء ماليًّا أو سياسيًّا وغيرها".

وأكد أن هناك صحف تحترم مصداقيتها ولا يكون العامل الأساسي لها في السبق الصحفي هو السرعة، مشيرا إلى أن عدم إتاحة المصادر هي مشكلة المصادر وأصبحت جروبات الواتس هي الأساس في الحصول على المعلومة.

وبدأت، قبل قليل، جلسة نقاشية بعنوان “احتياجات القارئ وتحديات الدقة وموضوعية التناول” ضمن فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.

ويدير الجلسة الإعلامي خيري رمضان، بمشاركة نخبة من الصحفيين والإعلاميين البارزين، على رأسهم الكاتب الصحفي بجريدة المصري اليوم حمدي رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد الله عبد السلام، مدير تحرير الأهرام، ومحمد البرغوثي، الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير جريدة الوطن، ونيفين كامل، الصحفية المتخصصة في الإعلام الرقمي.

وتتناول الجلسة التحولات التي يشهدها سلوك القارئ في العصر الرقمي، مع التركيز على أهمية تحقيق التوازن بين تقديم محتوى سريع ومواكب للأحداث، وبين الالتزام بالدقة والموضوعية، ويناقش المشاركون التحديات التي تواجه الصحافة في مواجهة المعلومات المضللة، وكيفية تلبية احتياجات القارئ العصري مع الحفاظ على القيم المهنية.

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