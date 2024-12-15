محمد نجم: زيادة بدل التكنولوجيا الحل الأمثل لتحسين دخل الصحفيين

أكد الكاتب الصحفي محمد نجم أن حسن الإدارة والحرية هما العاملان الأساسيان لتحسين الوضع الاقتصادي للصحافة وبالتالي زيادة أجور الصحفيين.

وأضاف نجم، خلال كلمته في المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، أن مرتبات الصحفيين كانت في فترات سابقة من أعلى الأجور في البلاد، إلا أن الوضع الحالي أصبح صعبًا للغاية.

الصحف القومية.. وضع أفضل مقارنة بالصحف الخاصة

وأشار نجم إلى أن الصحف القومية تعمل بشكل جيد نسبيًّا فيما يخص الأجور، حيث تحرص على دفع رواتب منتظمة للصحفيين، لكن على الجانب الآخر، تعتمد معظم الصحف الخاصة بشكل كبير على بدل نقابة الصحفيين لتغطية أجور الصحفيين، وهو ما يساهم في تفاقم مشكلة الأجور داخل الصحافة الخاصة.

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ضعف المنتج الصحفي وأثره على الأجور

وأضاف نجم أن المنتج الصحفي في الوقت الحالي أصبح ضعيفًا للغاية، مشيرًا إلى أن المجلات الأسبوعية لا تستطيع بيع أكثر من ألف نسخة، بما في ذلك الاشتراكات، وهو ما يعكس تراجعًا في الإقبال على الصحافة الورقية، حيث أصبح القارئ يفضل متابعة الأخبار عبر الهاتف المحمول والمنصات الإلكترونية.

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زيادة بدل التكنولوجيا.. الحل الأمثل

واختتم نجم حديثه بالإشارة إلى أن الحل الأمثل لتحسين الوضع الاقتصادي للصحفيين وزيادة أجورهم هو زيادة بدل التكنولوجيا من نقابة الصحفيين ليشمل جميع الصحفيين سواء كانوا في الصحف الخاصة أو القومية، معتبرًا أن هذه الزيادة قد تساهم في تحسين دخل الصحفيين في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الصحافة.

المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

يُذكر أن المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين يعقد في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، بمشاركة نخبة من المتحدثين المصريين والعرب، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الدولي للصحفيين. ويشمل المؤتمر العديد من الجلسات التي تتناول القضايا الملحة التي تهم الصحفيين في مصر، بما في ذلك الاقتصاديات الصحفية وأوضاع الصحافة في مصر، كما سيتم الإعلان عن نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 1000 صحفي.

ووجهت نقابة الصحفيين الدعوة لأكثر من 350 شخصية بارزة للمشاركة في فعاليات المؤتمر، بينهم رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى كبار الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف وممثلي الهيئات الصحفية والإعلامية.

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