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سياسة

هشام يونس: نظام القيد بنقابة الصحفيين يحتاج إلى إعادة بناء

جلسة القيد بالمؤتمر
جلسة القيد بالمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، فيتو

 قال هشام يونس، وكيل أول نقابة الصحفيين، رئيس لجنة القيد، إن منظومة القيد بالنقابة تحتاج إلى نسف وإعادة بناء وليس مجرد ترميم.

التحايل في ملف قيد الصحفيين 

 وأكد يونس خلال كلمته بجلسة “نحو منظومة قيد معاصرة فى نقابة الصحفيين” بالمؤتمر العام السادس للصحفيين، أن هناك أشخاص يتحايلون للادعاء بممارسة المهنة بحثا عن استيفاء الشكل وضبط الأوراق دون اكتراث أخلاقي بالمضمون.

وأوضح أن إعادة النظر في منظومة القيد تستوجب نقاشا حقيقيا ومعمقا، لافتا إلى أن التعديلات المطلوبة يجب ألا تتجاهل صحفا لا وجود لها، ومازالت تلقي إلى جداول النقابة بأعضاء جدد التزاما باللائحة دون نظر لاحتياجها الحقيقي أو لمراجعة كيانات لا تدفع الأجور أو التأمينات وتتعلل بأن اللائحة تمنحها حق إدخال العشرات إلى السوق الصحفي المتراجع أصلا.

دورات التقدم للجنة القيد 

وأضاف أن الدورات التدريبية التي تسبق لجان القيد باتت في السنوات الأخيرة مجرد مهرجانات للتصوير والعلاقات العامة دون تقييم حقيقي.

وأشار إلى أن المجلس ولجنة القيد حاولا وضع معايير وتطبيقها في عمل بشري لا يخلو من أخطاء ولا يدعي القداسة وتصدينا لإعلان أسباب رفض قيد بعض المتقدمين وفقا لصحيح القانون.

 وقال:" لقد طبقنا استمارة لإبداء الرأي يلتزم أعضاء اللجنة بتوثيق آرائهم فيها ونتائج فحصهم للمحتوى المقدم من طلاب القيد، كما التزمنا بأن يكون الرأي جماعيًا يوافق عليه جميع أعضاء اللجنة بعد نقاشات طويلة ومرهقة في معظم الأحيان، وذلك تحمل جماعي للمسئولية يفرضه القانون لكنه كان غائبا منذ سنوات كان فيها مصير المتقدم معلق برأي عضو واحد دون شريك".

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المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين الكاتب الصحفي هشام يونس نقابة الصحفيين

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