الإثنين 16 ديسمبر 2024
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سياسة

مدير توزيع سابق: طباعة الصحف في مصر "حلاوة روح"

مجدي الحفناوي
مجدي الحفناوي

قال  مجدي الحفناوي، مدير عام الطباعة والتوزيع في المصري اليوم سابقا: إن الجرائد الورقية شبه منتهية في وقتنا الحالي، وهناك عزوف واسع النطاق عن شراء الصحف.

المؤتمر العام السادس بنقابة الصحفيين 

وقال مجدي الحفناوي، خلال جلسة تحديات توزيع الصحف وتسويق المحتوى الإلكتروني بالمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين: إن نسبة توزيع الصحف لا تكمل نصف في المائة، ويتم توزيع ١٢٠ ألف نسخة يوميًّا لجميع الصحف يرجع منهم حوالي ٥٠ أو ٦٠ ألف نسخة، مشيرًا إلى أن هناك ألف متعهد فقط ويعني ذلك أن هناك محافظات لا يوجد بها متعهدين للتوزيع.

وأشار الحفناوي إلي أن  طباعة الصحف في مصر  بوقتنا الحالي هي مجرد “حلاوة روح وشكلية فقط”، وأن الجرائد الخاصة والمستقلة في مرحلة يطلق عليها "بتسلم ورق".

وانطلقت منذ قليل جلسة توزيع الصحف وتسويق المحتوى الإلكتروني، بقاعة كامل زهيري بالدور الثالث، بالمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين باليوم الثاني، وذلك بمشاركة خالد صلاح، مجدي الحفناوي، خالد عز العرب، حسام الضمراني، ويديرها الإعلامي سمير عمر.

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مدير توزيع سابق: طباعة الصحف في مصر "حلاوة روح"

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