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أخبار مصر

التموين تنظم سوق اليوم الواحد في طنطا

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين
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تنظم الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة التموين، اليوم الاثنين، سوق اليوم الواحد بمنطقة أرض المعرض في شارع البحر مدينة طنطا، بالتنسيق مع محافظة الغربية والذي تم افتتاحه للمرة الأولى لخدمة أهالي المدينة وتلبية احتياجاتهم.

 

 

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتعميم تجربة أسواق اليوم الواحد بكل المحافظات لتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين. 

 

 

وفي سياق متصل، أكد الدكتور شريف فاروق أن تجربة "سوق اليوم الواحد" تشهد توسعًا مستمرًا وإقبالًا متزايدًا من المواطنين 

 

 

 

 وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لضمان نجاح هذه الأسواق وتكرار التجربة في محافظات أخرى على مستوى الجمهورية.

 

وأوضح الوزير أن الأسواق توفر السلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى منتجات غذائية عالية الجودة، وقد شهدت هذه التجربة مشاركة فعالة من شركات القطاع العام، التي أعادت إحياء علامات تجارية عريقة من منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي حظيت بترحيب وسعادة كبيرة من المواطنين لجودتها العالية وأسعارها المناسبة.

 

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أسواق اليوم الواحد الدكتور شريف فاروق الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوق اليوم الواحد وزير التموين

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