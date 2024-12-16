الإثنين 16 ديسمبر 2024
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رياضة

سر تأخير توقيع عقد جروس مع الزمالك

جروس،فيتو
جروس،فيتو

 تترقب جماهير نادي الزمالك، إعلان توقيع  عقود السويسري كريستيان جروس لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك إلى ما بعد مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعلى الرغم من تواجد جروس بالقاهرة وإمكانية قيادة تدريب الفريق اليوم إلا أن الزمالك لم يوقع عقود المدير الفني السويسري حتى الآن.

ويأتي سبب تأخير توقيع العقود مع جروس نظرا لسفر  حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وأحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى المغرب لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024.

وينافس الفارس الأبيض  على جائزة أفضل نادٍ في أفريقيا بعدما حصد بطولتي الكونفدرالية والسوبر الأفريقي، بينما ينافس أحمد مصطفى "زيزو" على جائزة أفضل لاعب داخل القارة.

ويقام اليوم الإثنين حفل  الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) السنوي لتوزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024  في  قصر المؤتمرات بمدينة مراكش المغربية.

 

 

حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 

وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يستضيف فيها المغرب حفل توزيع الجوائز، بعد حفل العام الماضي الذي شهد حضورا جماهيريا أفريقيا كبيرا.

 

موعد حفل الكاف 

وقال الكاف إن الحفل سينطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة اليوم 16 ديسمبر في مدينة مراكش المغربية

 

ويحمل النيجيري فيكتور أوسيمين لقب أفضل لاعب أفريقي (فئة الرجال)، بينما حصلت مواطنته أسيسات أوشوالا على الجائزة أيضًا في فئة السيدات. 

 

وينافس الثلاثي أحمد  مصطفى زيزو لاعب الزمالك حسين الشحات لاعب الاهلي ورونوين  ويليامز حارس صن داونز  على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا بينما تتنافس أندية الأهلي والزمالك وصن داونز على جائزة أفضل نادٍ. 

 

وتمنح جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) تقديرًا للأداء الاستثنائي في كل من المسابقات على مستوى الأندية والوطني، وتتوج بالألقاب المرموقة لأفضل لاعب أفريقي في فئتي الرجال والسيدات.

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