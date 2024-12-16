عبد المحسن سلامة: الصحافة لن تموت

بدأت، قبل قليل، جلسة نقاشية بعنوان “مستقبل الصحافة الورقية الرقمية في عصر تعدد الوسائط والتواصل الاجتماعي” ضمن فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.

المؤتمر العام السادس بنقابة الصحفيين

وأدار الجلسة الإعلامية دينا عبد الرحمن، بمشاركة نخبة من الصحفيين والإعلاميين البارزين، على رأسهم عبد المحسن سلامة ومحمد عبد الرحمن ومحمود المملوك وأحمد أبو القاسم.

وأكد عبد المحسن سلامة، عضو المجلس الأعلى للإعلام ورئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، أن الصحافة لن تموت، وأنه هناك فرق كبير بين أشكال الصحافة ومستقبلها.

وأضاف سلامة أن الأشكال قد تتغير، لكن الصحافة كصنعة ستظل باقية، لأنها ضرورية لنقل وتحليل القضايا الكبرى، مشيرًا إلى أن التجارب الدولية تؤكد استمرار الصحافة، مثل اليابان.

وأشار إلى أن الصحافة تظل مهنة حيوية وضرورية لدعم وعي الناس.

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