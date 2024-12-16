برنامج اليوم الثاني للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

تنطلق اليوم أعمال اليوم الثاني للمؤتمر السادس للصحافة المصرية، بنقابة الصحفيين، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.



وفي السطور التالية ننشر جدول جلسات اليوم الثاني الأحد 15 ديسمبر



الجلسات الصباحية لليوم الثاني للمؤتمر الاثنين 16 ديسمبر (من 10 ص - 12 ظهرا)

مستقبل الصحافة (ورقية - ورقمية) في عصر تعدد الوسائط والتواصل الاجتماعي، قاعة أمين الرافعي - الدور الثالث.

* احتياجات القارئ وتحديات الدقة وموضوعية التناول، قاعة كامل زهيري - الدور الثالث.

* نحو منظومة قيد معاصرة في نقابة الصحفيين (مائدة مستديرة) قاعة هيكل - الدور الرابع.

جلسات الظهيرة ثاني أيام المؤتمر ( 12:30 م - 2:30 م)

* تحديات التدريب الصحفي واقتصادياته بين التكلفة والعائد، قاعة هيكل - الدور الرابع.

تحديات توزيع الصحف وتسويق المحتوى الإلكتروني، قاعة كامل زهيري - الدور الثالث.

* نحو ميثاق شرف صحفي عصري ومدونات للسلوك - (مائدة مستديرة)، قاعة أمين الرافعي - الدور الثالث.

الجلسات المسائية لثاني أيام المؤتمر (3:00 م - 5:00 م)

* مناهج كليات الإعلام وتطورات سوق العمل الصحفي، قاعة هيكل - الدور الرابع.

تطوير موارد نقابة الصحفيين بين القدرات وأزمات الواقع، قاعة كامل زهيري - الدور الثالث.

اليوم الثاني الاثنين 16 ديسمبر

من 3:00 م - 5:00 م

حرية تداول المعلومات على ضوء الاستحقاق الدستوري وتطورات المهنة (مائدة مستديرة)، قاعة أمين الرافعي - المستديرة الدور الثالث .

الختام وتوصيات المؤتمر.

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