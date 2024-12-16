كان نموذجًا رائعًا لحب الوطن، رئيس الأعلى للإعلام ينعي نبيل الحلفاوي

نعى المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ببالغ الحزن والأسى الفنان القدير نبيل الحلفاوي الذي وافته المنية وانتقل إلى جوار ربه.

وقال " عبد العزيز: " إن الفنان الراحل نبيل الحلفاوي كان نموذجًا رائعًا ومتميزًا في العديد من الأعمال التي رسخت مفاهيم القيم والأخلاق وحب الوطن لدرجة أن الفنان الحلفاوي أصبح واحدًا من الفنانين الكبار والعمالقة في عالم الفن والسينما والدراما المصرية وستظل أعماله الوطنية والمتميزة والراقية باقية في وجدان كل المصريين

وتقدم المهندس خالد عبد العزيز بخالص العزاء لأسرة نبيل الحلفاوي ولمحبيه ولكل زملائه داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

ونبيل الحلفاوي، اسم لا يمكن أن يمر مرور الكرام على أسماعنا، فحينما تأتي سيرة “الحلفاوي” تستحضر ذاكرتنا ملامح فنان فذّ، ذا حضور طاغٍ وأداء راقٍ على الشاشة، لذا حينما تم الإعلان عن مروره بأزمة صحية منذ أيام اكتظت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات تحمل دعوات وأمنيات بشفاء “القبطان"، خاصة أنه كان أحد رواد موقع “X” أو تويتر سابقًا، وكان دائم المشاركة برأيه في كل القضايا والموضوعات خاصة تلك التي تتعلق بناديه المفضل “الأهلي”.

لقد تسلل حزن عميق داخل قلوب عشاق ومتابعي الفنان نبيل الحلفاوي بعد إعلان خبر رحيله، بالرغم من أن حالته الصحية كانت تشير إلى عدم وجود أي تحسن واضح في وضعه الصحي، فرحيله عن عالمنا سيترك فراغًا كبيرًا، لكنه لا يُلغي أبدًا بصمته التي ستظل حية في ذاكرة كل من عشقه وتابع مسيرته.

فقد كان الفنان نبيل الحلفاوي نموذجًا للفنان الذي يجمع بين الصدق والإتقان في الأداء، والقدرة الاستثنائية على تجسيد الشخصيات بواقعية سواء في أدواره المميزة في السينما أو الدراما التلفزيونية، وكان دائمًا ما ينجح في إضفاء لمسة إنسانية على كل دور يقدمه، فتجد نفسك لا تتابع مجرد ممثل يقدم شخصية في عمل فني، بل فنان قادر على سبر أغوار الشخصية وفهم أبعادها بعمق إلى درجة التماهي فيها.

نبيل الحلفاوي.. ندهته نداهة الفن فاستجاب وانطلق في عالم الإبداع

كان نبيل الحلفاوي من أبناء حي السيدة زينب، حيث ولد ونشأ في قلب القاهرة وتشرب من روح أهلها، ولقد كان عاشقًا للرياضة في شبابه خاصة الملاكمة.

أما فيما يتعلق بالدراسة فقد دخل نبيل الحلفاوي كلية الهندسة في البداية، لكن نظرًا لأن غالبية أفراد أسرته كانوا يعملون في شركات الأدوية، فقد أصروا عليه أن يتركها ويلتحق بكلية الصيدلة. رغم ذلك، لم يجد نفسه في هذا المجال، فقرر أن يسير في طريق آخر وتوجه إلى كلية التجارة، وهناك اكتشف عالم المسرح الذي أسر قلبه.

فبدأ يتردد على الأنشطة المسرحية في الجامعة، ليكتشف موهبته ويقرر أن يتبع حلمه في التمثيل. ولقد كان التحاقه بمعهد الفنون المسرحية كان بمثابة الخطوة الفاصلة في مسيرته الفنية، حيث تخرج منه عام 1970، ليبدأ مسيرته وتجربته الفنية الثرية.

بدايات نبيل الحلفاوي الفنية

بدأ نبيل الحلفاوي مشواره الفني من خلال المشاركة في سهرة تليفزيونية عنوانها “الشاهد” عام 1973، وشارك في مسرحية أنطونيو وكليوباترا عام 1976، ثم انطلق بعدها ليشارك في أكثر من مسلسل.

أشهر أدوار نبيل الحلفاوي.. نديم قلب الأسد الأبرز

وخلال مسيرته الفنية قدم الفنان الراحل مجموعة من الأدوار والشخصيات المؤثرة أبرزها شخصية نديم هاشم أو نديم قلب الأسد في مسلسل رأفت الهجان الجزء الثاني والثالث، وهو ضابط بالمخابرات المصرية وكان له دور كبير في مسيرة رأفت الهجان الاستخباراتية، ويعتبر أيضًا فيلم الطريق إلى إيلات من أهم أعماله والذي قدم من خلاله شخصية العقيد محمود قائد التدريب.

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