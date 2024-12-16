نبيل الحلفاوي، تألق في رأفت الهجان والطريق إلى إيلات.. تسليم أهالي آخر ظهور له على الشاشة.. والحزن يخيم على محبيه بعد إعلان وفاته

نبيل الحلفاوي، اسم لا يمكن أن يمر مرور الكرام على أسماعنا، فحينما تأتي سيرة “الحلفاوي” تستحضر ذاكرتنا ملامح فنان فذّ، ذا حضور طاغٍ وأداء راقٍ على الشاشة، لذا حينما تم الإعلان عن مروره بأزمة صحية منذ أيام اكتظت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات تحمل دعوات وأمنيات بشفاء “القبطان"، خاصة أنه كان أحد رواد موقع “X” أو تويتر سابقًا، وكان دائم المشاركة برأيه في كل القضايا والموضوعات خاصة تلك التي تتعلق بناديه المفضل “الأهلي”.

ولقد تسلل حزن عميق داخل قلوب عشاق ومتابعي الفنان نبيل الحلفاوي بعد إعلان خبر رحيله، بالرغم من أن حالته الصحية كانت تشير إلى عدم وجود أي تحسن واضح في وضعه الصحي، فرحيله عن عالمنا سيترك فراغًا كبيرًا، لكنه لا يُلغي أبدًا بصمته التي ستظل حية في ذاكرة كل من عشقه وتابع مسيرته.

فقد كان الفنان نبيل الحلفاوي نموذجًا للفنان الذي يجمع بين الصدق والإتقان في الأداء، والقدرة الاستثنائية على تجسيد الشخصيات بواقعية سواء في أدواره المميزة في السينما أو الدراما التلفزيونية، وكان دائمًا ما ينجح في إضفاء لمسة إنسانية على كل دور يقدمه، فتجد نفسك لا تتابع مجرد ممثل يقدم شخصية في عمل فني، بل فنان قادر على سبر أغوار الشخصية وفهم أبعادها بعمق إلى درجة التماهي فيها.

نبيل الحلفاوي.. ندهته نداهة الفن فاستجاب وانطلق في عالم الإبداع

كان نبيل الحلفاوي من أبناء حي السيدة زينب، حيث ولد ونشأ في قلب القاهرة وتشرب من روح أهلها، ولقد كان عاشقًا للرياضة في شبابه خاصة الملاكمة.

أما فيما يتعلق بالدراسة فقد دخل نبيل الحلفاوي كلية الهندسة في البداية، لكن نظرًا لأن غالبية أفراد أسرته كانوا يعملون في شركات الأدوية، فقد أصروا عليه أن يتركها ويلتحق بكلية الصيدلة. رغم ذلك، لم يجد نفسه في هذا المجال، فقرر أن يسير في طريق آخر وتوجه إلى كلية التجارة، وهناك اكتشف عالم المسرح الذي أسر قلبه.

فبدأ يتردد على الأنشطة المسرحية في الجامعة، ليكتشف موهبته ويقرر أن يتبع حلمه في التمثيل. ولقد كان التحاقه بمعهد الفنون المسرحية كان بمثابة الخطوة الفاصلة في مسيرته الفنية، حيث تخرج منه عام 1970، ليبدأ مسيرته وتجربته الفنية الثرية.

بدايات نبيل الحلفاوي الفنية

بدأ نبيل الحلفاوي مشواره الفني من خلال المشاركة في سهرة تليفزيونية عنوانها “الشاهد” عام 1973، وشارك في مسرحية أنطونيو وكليوباترا عام 1976، ثم انطلق بعدها ليشارك في أكثر من مسلسل.

ولقد كان محمد رسول الله من المحطات الهامة في مشوار الحلفاوي حيث قدم من خلاله شخصية بارع ملك سدوم، ثم واصل إبداعه بين السينما والمسرح والتليفزيون.

أشهر أدوار نبيل الحلفاوي.. نديم قلب الأسد الأبرز

وخلال مسيرته الفنية قدم الفنان الراحل مجموعة من الأدوار والشخصيات المؤثرة أبرزها شخصية نديم هاشم أو نديم قلب الأسد في مسلسل رأفت الهجان الجزء الثاني والثالث، وهو ضابط بالمخابرات المصرية وكان له دور كبير في مسيرة رأفت الهجان الاستخباراتية، ويعتبر أيضًا فيلم الطريق إلى إيلات من أهم أعماله والذي قدم من خلاله شخصية العقيد محمود قائد التدريب.

وفي مسلسل زيزينيا تألق الفنان الراحل بشخصية رفاعي، وفي مسلسل كناريا وشركاه قدم شخصية بدر الكاشف، وفي فيلم السفاح قدم الراحل شخصية الدكتور حسن الذي يتم تهديده من قبل السفاح “هاني سلامة”ولكنه يكون سببًا هو وابنه في تغيير قناعات ذلك السفاح، وفي عام 2016 شارك الفنان الراحل مع يحيى الفخراني في مسلسل ونوس وقدم شخصية شهيرة وهي شخصية ياقوت إبراهيم جاد، وفي العام الذي يليه قدم شخصية مخلوف في المسلسل الشهير لأعلى سعر.

الظهور الأخير للراحل على الشاشة

وكان آخر ظهور للراحل نبيل الحلفاوي فى الأعمال الفنية، من خلال فيلم "تسليم أهالي" الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر بشخصية مدير إحدى شركة في أحداث العمل الذى قامت ببطولته دنيا سمير غانم وهشام ماجد وشارك في البطولة بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم: محمد ممدوح، وشيكو، ولوسى، وأحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، والعمل من إخراج ابنه خالد الحلفاوي.

زوجته الأولى فنانة مشهورة.. جوانب من الحياة الشخصية للفنان نبيل الحلفاوي

تزوج الفنان نبيل الحلفاوي من الفنانة فردوس عبد الحميد في فترة من الفترات، وأثمرت هذه الزيجة عن خالد الحلفاوي، الذي أصبح مخرجًا معروفًا في مجال السينما والتليفزيون، إلا أن هذه الزيجة انتهت بالطلاق بعد خمس سنوات من الزواج، بعد ذلك، تزوج نبيل الحلفاوي مرة أخرى من سيدة أخرى، وأنجب منها وليد الحلفاوي، الذي اتبع مسار والده في مجال الفن ليصبح مخرجًا أيضًا.

معاناة المرض ورحيل فنان عظيم

تعرض الفنان نبيل الحلفاوي لأزمة صحية شديدة قبل أسبوع تسببت في دخوله غرفة العناية المركزة، وكشف مصدر مقرب من عائلة نبيل الحلفاوي وقتها، أن الفنان الكبير كان يعاني من أزمات في الصدر، وهذا ما تسبب له في صعوبة بالتنفس، كما أنه كان يعاني من بعض الأمراض الأخرى بسبب الشيخوخة، حيث إنه يبلغ من العمر 77 عامًا، وتدهورت حالته الصحية إلى أن غيبه الموت.

ونعى ابنا الفنان الراحل والدهما فى تغريدة عبر موقع اكس من حسابه قائلين: "مش القبطان اللي كاتب التويتة ديه للأسف.. إحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي.. الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض والم طويل، كان دائما بيدعي بكده وربنا ما خذلوش.. شكرا علي كل الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الاحد ١٥ ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء".

وبعد إعلان خبر الوفاة تسابق محبو الراحل في نعيه، حيث مجلس الوزراء الفنان القدير، ونعاه أيضًامحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، خاصة أن الراحل معروف عنه عشقه الشديد للقلعة الحمراء، ونعته كذلك نقابة المهن التمثيلية والفنان محمد إمام والفنانة بشرى والفنانة الأردنية ركين سعد، والفنان خالد الصاوي.

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