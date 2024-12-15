المهن التمثيلية تنعى نبيل الحلفاوي

نشر الفنان عزوز عادل نعي نقابة المهن التمثيلية للفنان نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد 15 ديسمبر الجاري.

جاء في بيان نقابة المهن التمثيلية لنعي نبيل الحلفاوي: “تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة بخالص التعازي”.

وتابع البيان: «داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون».

ولد الفنان الراحل نبيل الحلفاوي بحي السيدة زينب فى 22 إبريل من عام 1947، والتحق بكلية الهندسة وبكلية الصيدلة وبكلية التجارة، وبسبب حبه للفن درس في معهد الفنون المسرحية.

قدم خلال مسيرته الفنية 11 فيلما و46 مسلسلا

قدم خلال مسيرته الفنية 11 فيلما و46 مسلسلا، وعددا آخر من المشاهد القصيرة بمختلف المسلسلات الإذاعية.

في حقبة الثمانينات بدأ يلمع بشكل أكبر بعد أن شارك في أعمال شهيرة مثل أفلام “فقراء لا يدخلون الجنة”، “اغتيال مدرسة”، “العميل رقم 13″.

واقتحم المجال الدرامي بشكل أكثر قوة بدءًا من التسعينات بمشاركته في الجزأين الثاني والثالث من مسلسل “رأفت الهجان”، بجانب مسلسل “الزيني بركات” و”سوق مجرى العيون” و“زيزينيا”، مع ظهوره القوي في فيلم “الطريق إلى إيلات”.

تزوج الحلفاوي من فنانة شهيرة، وهي فردوس عبد الحميد، وأنجب منها ابنه المخرج خالد الحلفاوي، وانفصل عنها بعد زواج استمر 5 سنوات، وقدم خالد نبيل الحلفاوي سلسلة من الأعمال الناجحة كــ (أفلام.. خلاويص، نادي الرجال السري، تسليم أهالي، مسلسلات.. الوصية، بدل الحدوتة تلاتة، حلوة الدنيا سكر، مكتوب عليا، كامل العدد).

كان الفنان الراحل نبيل الحلفاوي ينتمي إلى القلعة الحمراء النادي الأهلي، وكان دائما له حضور وتعليقات على الأحداث الرياضية، لاسيما ما يخص النادي الأهلي العريق.

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