الأحد 15 ديسمبر 2024
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النادي الأهلي ينعى الفنان نبيل الحلفاوي

نبيل الحلفاوي، فيتو
نبيل الحلفاوي، فيتو

نعى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، الفنان نبيل الحلفاوي الذي وافته المنية اليوم.  

 

جنازة الفنان نبيل الحلفاوي 

وكشفت أسرة الفنان الراحل عن موعد صلاة الجنازة، وأكدت أنها ستكون بعد صلاة العشاء بمسجد الشرطة في الشيخ زايد. 

وكان الفنان الكبير الفنان نبيل الحلفاوي قد تعرض لأزمة صحية شديدة قبل أسبوع تسببت في دخوله غرفة العناية المركزة. 

نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي، فيتو

نبيل الحلفاوي 

وكشف مصدر مقرب من عائلة نبيل الحلفاوي وقتها، أن الفنان الكبير كان يعاني من أزمات في الصدر، وهذا ما تسبب له في صعوبة بالتنفس، كما أنه كان يعاني من بعض الأمراض الأخرى بسبب الشيخوخة، حيث إنه يبلغ من العمر 77 عامًا.  

نبيل الحلفاوي 
نبيل الحلفاوي، فيتو 

 

الفنان نبيل الحلفاوي

وشارك الفنان نبيل الحلفاوي في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الشهيرة، من بينها مسلسل "رأفت الهجان" و"غوايش" و"الزيني بركات" و"أوراق مصرية" و"الملك فاروق". 

كما شارك في عدد من الأفلام كان من بينها "الطريق إلى إيلات" و"العميل رقم 13" و"فقراء لا يدخلون الجنة" و"الهروب إلى القمة" وغيرها. 

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الأهلي النادي الأهلي الخطيب محمود الخطيب نبيل الحلفاوي موعد صلاة الجنازة مسلسل رافت الهجان الطريق إلى إيلات

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