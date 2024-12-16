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ثقافة وفنون

تم تكريمه بمهرجان فنون الأداء في دورته الرابعة..الشيخ ياسين التهامي ترك الدراسة ليصبح عميد المنشدين (صور)

تكريم ياسين التهامي
تكريم ياسين التهامي

 

حرص القائمون علي  مهرجان فنون الأداء في دورته الرابعة علي تكريم  المنشد والشيخ ياسين التهامي الذى حرص على الحضور، وتسلم جائزة التكريم من د. غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون والمخرج أحمد البوهي الرئىيس الشرفي للمهرجان.

 

 

تكريم ياسين التهامي 

من جانبها..أعربت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون أثناء إلقاء كلمتها في حفل الافتتاح، عن سعادتها بافتتاح الدورة الرابعة لمهرجان فنون الأداء، مضيفة: أن هذا المهرجان من أقرب المهرجانات إلى قلبها، حيث إنه ولد علي يديها في بداية عملها بأكاديمية الفنون كنائب لرئيس الأكاديمية، ثم رئيسا للأكاديمية.

وفي السادس من ديسمبر الجاري..أتم الشيخ ياسين التهامي عامه الخامس والسبعين، حيث ولد في العام 1949 في قريه الحواتكة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط. نشأ “التهامي” في بيئة دينية، ودفع والده به  إلى إلحاقه بالتعليم الأزهري، حتى وصل إلى السنة الثانية في المرحلة الثانوية الأزهرية، ثم انقطع عن الدراسة لظروف خاصة، واتجه إلى مجال الإنشاد الديني الذي حقق فيه شهرة متسارعة محليًا وعالميًا. طاف “التهامي” منشدًا عديدًا من دول العالم ونال التكريمات. اتجه أبناء الشيخ ياسين إلى مجال الإنشاد الديني، ويعتبر محمود التهامي أشهرهم وأكثر انتشارًا. وتحظى حفلات الشيخ ياسين التهامي التي يحضرها في رحاب  مساجد آل البيت وأولياء الله الصالحين بحضور غير عادي، قد يكسر حاجز المليون شخص، كما حدث في أكتوبر الماضي تزامنًا مع مولد السيد أحمد البدوي بمدينة طنطا. ويوصف الشيخ ياسين التهامي بعميد المنشدين الدينيين؛ نظرًا لتاريخه الممتد على مدار نصف قرن في الإنشاد الديني.

 


 

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